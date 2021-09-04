Алексей Гарань: о визите Зеленского в США и критике власти

Завершился визит президента Украины Владимира Зеленского и всей нашей делегации в США. В украинском политикуме, в экспертной среде, ему дают разные, нередко – кардинально противоположные – оценки. Почему это происходит, как следует оценивать и визит и вообще действия украинской власти, нашему изданию рассказал профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Алексей Гарань.

Алексей Гаран - фото из открытых источников

"Состоялся долгожданный визит президента Зеленского в США. Разные политические силы оценивают его по-разному. В "Слуге народа" говорят, что это исторический, прорывной визит, никогда такого уровня не было. Если послушаем выступления оппозиции, там обращают внимание на те или иные "проколы".

Впрочем, не все оппозиционные политики дают однобокие оценки. Когда выступает, к примеру, Ивана Климпуш-Цинцадзе, которая была при президентстве Порошенко вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции, когда выступает Константин Елисеев, который был замглавы Администрации президента Порошенко по международным вопросам, их оценки достаточно сбалансированы. Они отмечает и успехи, и нереализованные возможности.

Мне кажется, что для политолога очень важно при оценке событий, особенно для страны, которая строит демократию в условиях войны, не впадать в крайности. Об этом, в частности, я пишу в недавно вышедшей книге "От Брежнева до Зеленского: дилеммы украинского политолога". Там одна из дилемм – как критиковать власть во время войны. И ответ на практике непростой, но какие-то базовые вещи можно выделить.

Первое. Критиковать власть надо. И СМИ, и экспертное сообщество, и активное гражданское сообщество должны влиять на власть, чтобы не было отката назад и сдачи позиций Украины, в том числе, в переговорах с РФ. Важную роль тут играет и общественное мнение. Электорат Зеленкого в целом поддерживает вступление в ЕС, в НАТО и выступает против мира с Кремлем на Донбассе "любой ценой".

Критика должна учитывать все эти моменты.

Второе. Критика должна быть конструктивна. Нельзя раскачивать лодку в условиях войны, критикуя всё, даже какие-то правильные вещи. Путин будет использовать всё для дестабилизации ситуации в нашей стране.

Баланс между двумя этими позициями выдержать достаточно сложно. Но необходимо. Если применять это к нашим отношениям с США – да, визит можно критиковать, в том числе за те или иные нереализованные возможности. Но при этом понимать, что в нынешней ситуации точно не всё зависело от Зеленского и его команды.

Мы видим, как сильно изменилась международная обстановка. Как сместились приоритеты США.

По "Северному потоку-2" Байден не применил санкции в отношении немецкой компании, которая осуществляет строительство проекта. Хоть в совместном заявлении о стратегическом партнерстве говорится, что Украина и США выступают против СП-2!

По НАТО. Мы понимали, что Байден будет стараться избегать упоминания о ПДЧ для Украины, желая сохранить каналы для переговоров с РФ. Он не хочет дразнить российскую сторону. Мы считаем этот подход неправильным, но – есть как есть. И изменить позицию Байдена достаточно сложно.

В совместном заявлении лексика по поводу НАТО куда более слабая, чем в 2008-м, когда была подписана Хартия о стратегическом партнерстве между США и Украиной – при Буше-младшем и Ющенко. Там четко подчеркивалось, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. А в новом заявлении всё очень аморфно – США принимают во внимание евроатлантические устремления Украины.

Еще момент. В совместном заявлении сказано много правильных слов. Вопрос в том, как это будет имплементироваться.

С одной стороны, американцы говорят, что успех Украины является ключевым в борьбе между демократией и автократией. То, на чем Байден в мировой политике теперь делает основной акцент. И это важно. То есть, Штаты будут в этом контексте уделять огромное внимание Украине.

Также в совместном заявлении повторены тезисы о важности реформирования Украины. Указаны и конкретные сферы – избрание нового главы САП, руководства НАБУ, обеспечение верховенства права в Украине. Вопрос в том – услышит ли это Зеленский. А если услышит, как будет претворять в жизнь. Или всё опять ограничится риторикой…

Важно, что в этом визите заложена основа для дальнейшего развития отношений с США. Возобновляется работа Комиссии по стратегическому партнерству на уровне министра иностранных дел Украины Кулебы и главы Госдепа США Блинкена. Будем следить за конкретными решениями. И давать соответствующие оценки. И политолог, который не просто работает на те или иные партийные силы, а стремиться аналитически и по возможности сбалансированно оценивать американо-украинские отношения – должен видеть "за" и "против".

Где наша власть точно заслуживает критики – это в смысле перетягивания на себя несвойственных полномочий Офисом президента Украины в целом и его главой Ермаком – в частности.

Если посмотрим, как сидела украинская делегация во время встреч в Вашингтоне, по правую руку от Зеленского сидел всё тот же Ермак, а не глава МИД Кулеба. Нарушение протокола, игнорирование того, как государство должно быть представлено в международных отношениях. Даже если Ермак играет важную роль (а мы понимаем, что он играет ОЧЕНЬ важную роль), по дипломатическому протоколу он должен был сидеть дальше. А на саммите Крымской платформы и вовсе стоять во втором ряду. Но на этом саммите, когда президент Зеленский фотографировался с руководителями других стран, по правую руку от него стоял не премьер Шмыгаль, не глава МИД Кулеба, не вице-премьер по вопросам реинтеграции Резников, а именно Ермак. И уж далее – другие президенты. Это было полным нарушением дипломатического протокола.

То есть, Ермак оттесняет и Кулебу, и Резникова. И в целом можем говорить, что у нас произошло формирование одного центра силы в лице Ермака — и он монополизирует и власть, и информационные потоки. Что отрезает президента Зеленского от объективной оценки информации. Он получает ее в препарированном Офисом президента, а если конкретно – Ермаком – виде.

Тот же Арестович, являющийся спикером украинской стороны в ТКГ и советником главы ОП, выступает с идиотскими заявлениями о переименовании Украины в Русь-Украину. Тем самым выставляет Украину в фарсовом виде. Сначала Сивохо, затем Фокин, теперь Арестович. Мягко говоря, не самое лучшее для создания благоприятного имиджа Украины".

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак завил, что президент Владимир Зеленский хочет, чтобы США присоединились к переговорам в Нормандском формате. По мнению главы государства, в этом формате нужно обсуждать вопрос "Северного потока-2" с точки зрения глобальной безопасности.

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