Александр Лукашенко оконфузился прямо на сцене: подробности (ВИДЕО)

Президент Беларуси раздавал президентские премии белорусским работникам культуры и местным художникам. Вручая свою награду, Лукашенко попал в непредсказуемое положение. Об этом странном инциденте информирует журналист Денис Казанский, выложив видеоролик в Telegram.

Лукашенко оконфузился на сцене (Скриншот: chasdiy.org)

Президентская премия "За духовное возрождение" вручается в стране не в первый раз. На каждой церемонии награды работникам сферы культуры вручает Александр Лукашенко.

Глава республики, после того как ведущие озвучивают имена награжденных, по многолетней традиции поднимается на сцену и вручает землякам грамоты и букеты цветов.

На этот раз глава Беларуси озвучил свою речь перед молодыми белорусами, представителями духовенства, рассказывая о патриотизме нации и вспоминая распад Советского Союза. Также он говорил о беженцах, к которым здесь хорошо относились.

В очередной раз, выйдя на сцену, президент страны, оказался в конфузной ситуации. Он хотел поздравить цветами человека, который был лишен обеих конечностей. Последний хотел поймать подарок от Лукашенко. В ситуацию вмешался приглашенный, находившийся рядом с отмеченным номинантом.

Вместе с тем, ряд государств мира, к ним относится и наша страна, не хотят признавать "бацьку" главой страны. По причине фальсификаций последним выборов руководителя страны в августе 2020 года и силового метода подавления массовых протестов.

Политические провокации по отношению к оппонентам Лукашенко на территории Беларуси и за ее пределами продолжаются и сейчас. Поэтому ЕС и Соединенные Штаты ввели механизм введения жестких экономических санкций против республики. Персональные санкции введены в отношении должностных лиц страны, причастных к задержаниям и арестам демонстрантов в стране.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане.

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