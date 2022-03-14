Аккаунт тоже станет оружием: у Владимира Зеленского рекордное количество подписчиков в Instagram

24 февраля Россия напала на Украину. Следовательно, Президент Украины активно рассказывает миру в социальных сетях о том, что сейчас происходит в Украине. Страница главы государства стала одной из самых популярных в Instagram. Об этом заявила журналистка Анна Чайка, которая с 3 дня войны активно мониторила аккаунт Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"С начала войны у меня появился новый "guilty pleasure". Я наблюдаю за ростом количества подписчиков в инстаграме Президента. Начала мониторить где-то на 3-й день войны",- написала журналистка.

Также она проанализировала страницы других политиков и европейских ведомств в Instagram. За украинским президентом наблюдают уже более 15 миллионов пользователей.

Для сравнения с другими политиками в Европе:

– Зеленский -15,7 млн подписчиков

- NATO -1 млн

- European Council -238 тысяч

– Борис Джонсон- 1,5 млн

– Макрон -2,9 млн

– Олаф Шольц -1,9 млн

– Анджей Дуда- 198 тысяч

Джастин Трюдо- 4 млн

"Считаю, что скоро его аккаунт тоже станет нашим оружием! И можно будет обменять пост в инсте с тегом на новую партию байракторов",- подчеркнула Анна Чайка.





Следует отметить, что Владимир Зеленский активно призывает европейских лидеров и других партнеров прибегнуть к решительным действиям против России, информирует мир о том, как украинцы мужественно защищают свою землю. Следовательно, количество людей, следящих за его аккаунтами в социальных сетях, стремительно растет. В частности, в Facebook за украинским лидером следят – 2,5 млн подписчиков, а в Telegram – 1,4 млн подписчиков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский рассказал , к чему в войне с Россией должны прийти украинцы.

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