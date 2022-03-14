Аккаунт тоже станет оружием: у Владимира Зеленского рекордное количество подписчиков в Instagram

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Лиля Воробьева
24 февраля Россия напала на Украину. Следовательно, Президент Украины активно рассказывает миру в социальных сетях о том, что сейчас происходит в Украине. Страница главы государства стала одной из самых популярных в Instagram. Об этом заявила журналистка Анна Чайка, которая с 3 дня войны активно мониторила аккаунт Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
"С начала войны у меня появился новый "guilty pleasure". Я наблюдаю за ростом количества подписчиков в инстаграме Президента. Начала мониторить где-то на 3-й день войны",- написала журналистка.
Также она проанализировала страницы других политиков и европейских ведомств в Instagram. За украинским президентом наблюдают уже более 15 миллионов пользователей.
Для сравнения с другими политиками в Европе:
– Зеленский -15,7 млн подписчиков
- NATO -1 млн
- European Council -238 тысяч
– Борис Джонсон- 1,5 млн
– Макрон -2,9 млн
– Олаф Шольц -1,9 млн
– Анджей Дуда- 198 тысяч
Джастин Трюдо- 4 млн
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