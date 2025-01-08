А говорили - солидный: стало известно, на какую сумму будет последний пакет помощи Украине от Байдена

Финальный пакет вооружений для Украины от администрации президента США Джо Байдена, будет на сумму 500 млн долларов. Его планируют объявить в четверг, 9 января, на авиабазе ​​"Рамштайн", сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на журналистку "Голоса Америки" Карлу Бабб. Помощь будет оказана по программе президентских полномочий (PDA), то есть, Украина получит ее оперативно.

На Рамштайне 9 января США предоставят Украине еще 500 млн долларов военной помощи. Фото: Генштаб ВСУ

При этом еще около 3,8 млрд долларов на программу PDA останутся неиспользованными, несмотря на обещания Белого дома потратить всю сумму до конца каденции Байдена. Эти средства перейдут в распоряжение Дональда Трампа после его инаугурации 20 января, говорят в Пентагоне.

Еще 7 января прогноз на размер последнего пакета был более радужным для Украины, напоминают "Комментарии". Associated Press со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников писало, что он будет "солидным", хоть из-за медлительности Белого дома исчерпать весь бюджет помощи и не удастся. Прогнозировалось, что в распоряжение администрации Трампа перейдет "пара миллиардов", а как он распорядится средствами, остается только гадать. Исходя из этих цифр и слова "солидный", или "существенный", которое использовало AP, можно было ожидать 9 января пакета для Украины стоимостью сильно больше миллиарда долларов.

Собеседники AP добавили, что пакет, о котором будет объявлено в четверг, будет предоставлен из имеющихся запасов США. Таким образом, Украина может получить оружие к моменту инаугурации Трампа и не будет зависеть от него.

По данным Пентагона, по состоянию на 30 декабря 2024 года США выделили Украине более $66 млрд на помощь в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена, включая примерно $65,4 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Избранный президент США Дональд Трамп в декабре не исключил возможности уменьшения объемов американской поддержки Украины для борьбы с РФ после своей инаугурации (20 января). Эксперты тоже опасаются, что военная помощь из США может сократиться либо вообще прекратиться. Однако действующая администрация США обеспечила Украину ресурсами для защиты от агрессии России на год вперед, заверил 17 декабря спикер Госдепартамента Мэтью Миллер.