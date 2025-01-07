Миллиарды на ветер: детали последнего пакета помощи от Байдена

Последний при администрации Джо Байдена пакет оборонной помощи Украине презентуют 9 января на заседании "Рамштайна". Как передает 7 января портал "Комментарии" со ссылкой на Associated Press, он будет "солидным", однако из-за медлительности Белого дома исчерпать весь бюджет помощи не удастся. Пара миллиардов останется "в наследство" Дональду Трампу, а как он распорядится средствами, остается только гадать.

Байден не успел потратить все деньги, выделенные Конгрессом на военную помощь Украине. Фото: Офис президента

В AP выяснили, что о выделении пакета должен сообщить глава Пентагона Ллойд Остин в Германии. Два высокопоставленных чиновника США анонимно подтвердили агентству, что это будет финальный пакет помощи для Украины от администрации Байдена. По словам собеседников AP, Вашингтон все же не успеет потратить все оставшиеся на помощь Украине деньги — сейчас это около четырех миллиардов долларов.

Собеседники AP уточнили, что у команды избранного президента США Дональда Трампа останется "более пары миллиардов долларов" в рамках одобренного Конгрессом финансирования, которые она сможет предоставить Украине в рамках военной помощи, если решит это сделать. Как рассказал один из чиновников, чиновники администрации Байдена поддерживают контакт с переходной командой Трампа, чтобы обсудить "все вопросы", которые являются важными в контексте помощи Украине.

Собеседники AP добавили, что пакет, о котором будет объявлено в четверг, будет предоставлен из имеющихся запасов США. Таким образом, Украина может получить оружие к моменту инаугурации Трампа и не будет зависеть от него.

Как пояснял портал "Комментарии", 30 декабря Байден объявил о новом пакете помощи Украине на сумму в почти 2,5 млрд долларов. В новом пакете есть часть на сумму в 1,24 млрд долларов — это помощь, которая поступит из запасов Пентагона в ближайшее время. А 1,22 млрд долларов — это помощь в рамках программы USAI — это оружие и технику должны еще изготовить и затем передать Украине. Некоторые эксперты полагали, что это последний пакет оборонной помощи, которую успеет предоставить Украине администрация Байдена (но это оказалось не так). В него вошли дроны, снаряды 155 мм, боеприпасы для HIMARS, ракеты и многое другое.

По данным Пентагона, по состоянию на 30 декабря 2024 года США выделили Украине более $66 млрд на помощь в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена, включая примерно $65,4 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Избранный президент США Дональд Трамп в декабре не исключил возможности уменьшения объемов американской поддержки Украины для борьбы с РФ после своей инаугурации (20 января). Эксперты тоже опасаются, что военная помощь из США может сократиться либо вообще прекратиться. Однако действующая администрация США обеспечила Украину ресурсами для защиты от агрессии России на год вперед, заверил 17 декабря спикер Госдепартамента Мэтью Миллер.