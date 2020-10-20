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Зеленский жестко обратился к местной власти

По мнению президента, местная власть накануне выборов нарушает все карантинные ограничения

сегодня, 11:27
Автор:

Владимир Лавский

Президент Украины Владимир Зеленский в ежегодном обращении к депутатам и народу страны в стенах Верховной Рады вновь заговорил о пандемии COVID-19. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на корреспондента в стенах парламента. 

Зеленский жестко обратился к местной власти

По мнению Зеленского, местная власть накануне выборов нарушает все возможные карантинные ограничения, чтобы понравится избирателям и остаться на еще один срок. 

"Ни для кого не секрет, что местная власть хочет нравиться своему электорату. Тем более, когда до выборов остается так мало времени. Из-за этого постоянные нарушения карантинные ограничений, наплевательское отношения к решениям правительства. Получается у нас такая незатейливая игра: плохие полицейские сидят в столице, а хорошие — на местах. Но вы поймите: количество голосов в вашу поддержку может и будет больше, но все смерти и болезни — на вашей совести", — заявил Зеленский.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине резко увеличилось число смертей от коронавируса. 

За вчера коронавирус обнаружили еще у 5469 украинцев. Больше всего новых случаев в этот раз в Киеве. Инфекцию подхватили еще 462 столичных жителя. И впервые за долгое время показатели по приросту больных здесь стали выше, чем в Харьковской области. Там, к слову, число пациентов с Covid-19 выросло на 446 человек. 



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