Зеленский жестко обратился к местной власти

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Владимир Лавский
Президент Украины Владимир Зеленский в ежегодном обращении к депутатам и народу страны в стенах Верховной Рады вновь заговорил о пандемии COVID-19. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на корреспондента в стенах парламента.
По мнению Зеленского, местная власть накануне выборов нарушает все возможные карантинные ограничения, чтобы понравится избирателям и остаться на еще один срок.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине резко увеличилось число смертей от коронавируса.
За вчера коронавирус обнаружили еще у 5469 украинцев. Больше всего новых случаев в этот раз в Киеве. Инфекцию подхватили еще 462 столичных жителя. И впервые за долгое время показатели по приросту больных здесь стали выше, чем в Харьковской области. Там, к слову, число пациентов с Covid-19 выросло на 446 человек.
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