Зеленский запутал украинцев с выборами: нардеп назвал 25 противоречащих заявлений

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины все чаще говорит о выборах и даже о возможности их проведения. Однако, как отмечают в Раде, некоторые заявления противоречат друг другу.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Ярослав Железняк сделал подборку заявлений президента Украины Владимира Зеленского о выборах за 3 года. Политик отметил, что таких заявлений было 25. При этом, уточнил, прямо противоречит друг другу.
18 октября NBC спросило Президента, пойдет ли он на выборы. "Если это будет во время войны, конечно. Это моя ответственность".
А еще 16 сентября на CBS о тех, кто призывает к выборам, как Федоров: "Они хотят быть в политике. Вот и все. Я думаю, это ошибка".
Август 2023-го: "Проводить выборы в кредит я не буду... Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три, пять, семь лет".
Ноябрь 2023-го: "сейчас выборы не ко времени", разговоры о них — "вбросы, которых ожидает только Россия".
Декабрь 2025-го, после слов Трампа: "готов… следующие 60-90 дней".
Январь 2025-го, Фридман: "даже я не знаю".
Сентябрь 2025-го, Axios: "готов не идти на второй срок".
Март 2026-го: "совершенно не уверен, что буду баллотироваться", а выборы — "после войны, не во время временного перемирия".
22 августа: "цунами для государства".
11 октября на ABC: "дайте 60 дней полного прекращения огня, и мы организуем выборы".
18 октября: "полгода после войны" и "во время войны — конечно".
Он напомнил, что если война мешает провести выборы, то готовить закон и систему точно ничего не мешает…
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленского могут заменить.