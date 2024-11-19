Зеленский сделал заявление о проведении выборов в Украине: когда состоятся

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине пройдут после окончания военного положения. По его словам, от Украины никто не требует проведения выборов во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в Верховной Раде представил План устойчивости и отреагировал на дискуссии о возможности проведения выборов в Украине. Как пояснил президент, выборы пройдут после окончания войны в Украине.

"Украина сначала нуждается в справедливом мире. А потом украинцы проведут справедливые выборы", — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что во время войны политические дебаты будут иметь губительный эффект на Украину. Кроме того, президент подчеркнул, что от Украины не требует обязательного и немедленного проведения выборов.

"Мы все знаем, что Конституция Украины и закон не разрешают проводить выборы в военное время. И никто в мире не требовал и не требует этого от Украины", — отметил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде спрогнозировали дату выборов в Украине на 2025 год. Однако условием их проведения стало бы окончание войны.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев поддерживает проведение выборов до окончания войны. Результаты социологического опроса от Центра Разумкова свидетельствуют, что 28% респондентов поддерживают идею проведения президентских или парламентских выборов во время войны, тогда как 56% украинцев относятся к этому негативно. Основными причинами негативного отношения к выборам в военное время являются риски безопасности и трудности с организацией избирательного процесса.