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Юрий Загородний: Минские соглашения принять нельзя отвергнуть

По словам Загороднего, заключив Минские соглашения, Порошенко пытался всего лишь показать Европе и США свое стремление к миру

сегодня, 19:30
Автор:

Дмитрий Симоненко

Юрий Загородний: Минские соглашения принять нельзя отвергнуть

Источник: ОПЗЖ

"Нынешняя власть, которой досталась в наследство западня под названием "Минские соглашения", никогда из нее не выберется. Она и не собирается этого делать. Потому что для нее реальный и прочный мир в стране не является главной целью. А заявления Зеленского о стремлении к миру – всего лишь пиар-ход, который он будет эксплуатировать до конца каденции. Последние заявления Ермака именно об этом",
‒ заявил народный избранник от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Загородний, комментируя слова Андрея Ермака о том, что в течение своей каденции Зеленский закончит войну на Донбассе.    

"Президент Зеленский уже в декабре прошлого года стал заверять, что не переступит "красные линии", начертанные ему "партией войны", ‒ подчеркнул парламентарий.

Загородний заявляет о том, что Порошенко, превратил войну в политическую опору своей власти, а заодно и в прибыльный бизнес. В то же время, заключая Минские соглашения, экс-президент прекрасно понимал, что выполнять их не будет.

По словам народного депутата, Порошенко ставил за цель выиграть время и показать свое якобы стремление к миру. 

"И Запад это понимал, потому и дал добро на их подписание. При этом украинская власть тут же стала заявлять, что не будет выполнять соглашения, а санкции за это ввели против России", ‒ отметил Юрий Загородний.

"Теперь ситуация выглядит как в известной фразе: Минские соглашения принять нельзя отвергнуть. И где Зеленскому ставить запятую? Выполнить одобренные ООН и фактически узаконенные его подписью в Париже Минские соглашения и нарваться на радикалов Порошенко и возможное недовольство альянса? Или отказаться от соглашений официально, тем самым дав Европе повод снять с России санкции? Мне кажется, что нынешний режим оставит все как есть. И, к сожалению, если после выборов в США Западу понадобится эскалация войны, никто Украину спрашивать не будет", ‒ заявил нардеп от ОПЗЖ.

Ранее "Комментарии" писали о том, что ОПЗЖ внесла в Раду законопроект, который позволит продолжить переговоры по установлению мира на Донбассе.


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