Юрий Загородний: Минские соглашения принять нельзя отвергнуть

Источник: ОПЗЖ
"Нынешняя
власть, которой досталась в наследство западня под названием "Минские
соглашения", никогда из нее не выберется. Она и не собирается этого
делать. Потому что для нее реальный и прочный мир в стране не является главной
целью. А заявления Зеленского о стремлении к миру – всего лишь пиар-ход,
который он будет эксплуатировать до конца каденции. Последние заявления Ермака
именно об этом",
‒ заявил народный избранник от "Оппозиционной
платформы – За жизнь" Юрий Загородний, комментируя
слова Андрея Ермака о том,
что в течение своей каденции Зеленский закончит войну на Донбассе.
"Президент
Зеленский уже в декабре прошлого года стал заверять, что не переступит
"красные линии", начертанные ему "партией войны", ‒
подчеркнул парламентарий.
Загородний заявляет о том, что Порошенко, превратил войну в политическую опору своей власти, а
заодно и в прибыльный бизнес. В то же время, заключая Минские соглашения, экс-президент прекрасно понимал,
что выполнять их не будет.
По словам народного депутата, Порошенко ставил за цель выиграть время и показать свое
якобы стремление к миру.
"И Запад это понимал, потому и дал добро на их
подписание. При этом украинская власть тут же стала заявлять, что не будет
выполнять соглашения, а санкции за это ввели против России", ‒ отметил Юрий
Загородний.
"Теперь
ситуация выглядит как в известной фразе: Минские соглашения принять нельзя
отвергнуть. И где Зеленскому ставить запятую? Выполнить одобренные ООН и
фактически узаконенные его подписью в Париже Минские соглашения и нарваться на
радикалов Порошенко и возможное недовольство альянса? Или отказаться от
соглашений официально, тем самым дав Европе повод снять с России санкции? Мне
кажется, что нынешний режим оставит все как есть. И, к сожалению, если после
выборов в США Западу понадобится эскалация войны, никто Украину спрашивать не
будет", ‒ заявил нардеп от ОПЗЖ.
Ранее "Комментарии" писали о том, что ОПЗЖ внесла в Раду законопроект, который позволит продолжить переговоры по установлению мира на Донбассе.
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