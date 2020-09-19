ОПЗЖ внесла в Раду законопроект, который позволит продолжить переговоры по установлению мира на Донбассе

Народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" подготовили и подали в Верховную Раду проект постановления, касательно неукоснительного выполнения пункта Минских соглашений о проведении выборов на Донбассе. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте партии.



"Народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчук В. В., Бойко Ю. А., Рабинович В. З., Столар В. М., Загородний Ю. И., Папиев М. Н., Павленко Ю. А., Плачкова Т. М., Приходько Н. И., Бурмич А. П., Иоффе Ю. Я., Дунаев С. В., Мороз В. В., Гнатенко В. С., Волошин О. А., Кузьмин Р. Р., Колтунович А. С., Черный В. И., Мамка Г. Н. подали проект постановления (регистр. № 4123) "Об обеспечении представительства интересов граждан Украины". Данный законопроект вносит изменения в пункт 4 постановления Верховной Рады от 15 июля 2020 года о проведении местных выборов, который противоречит Минским соглашениям", – сказано в заявлении.

В партии отмечают, что именно пункт 4 фактически заблокировал переговорный процесс трехсторонней контактной группы. Члены ОПЗЖ заявляют, что в пункте 4 постановления ВР перечисляются условия, согласно которым могут быть проведены выборы на неконтролируемой территории Донбасса. В то же время, по мнению ОПЗЖ, эти условия противоречат Минским соглашениям.

Кроме того, в ОПЗЖ напоминают, что вопрос отмены пункта 4 поднимался на недавней встрече советников лидеров стран-участниц Нормандской четверки.

"Участники переговоров советников глав государств, состоявшихся в Берлине, и Трехсторонней контактной группы неоднократно подчеркивали, что конструктивный диалог невозможен, пока указанный пункт не будет изменен или отменен. Это касается предмета обсуждения всех вопросов, в том числе и обмена удерживаемыми лицами. Отмена этой нормы позволит продолжить переговоры в рамках "минского формата" по мирному урегулированию конфликта на Донбассе", - подчеркивается в заявлении.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что Александр Турчинов и Петр Порошенко должны понести уголовную ответственность за саботаж Минских соглашений.

"Комментарии" сообщали, что Виктор Медведчук заявил, что отмена местных выборов в 18 объединенных территориальных громадах на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей является умышленным преступлением действующей власти против полумиллиона граждан Украины ‒ жителей Донбасса.

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