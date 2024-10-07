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Выборы в Украине во время военного положения: как изменилась позиция украинцев

Большинство украинцев не поддерживают проведение выборов во время военного положения, однако их доля снижается.

сегодня, 14:30
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Slava Kot

Из-за полномасштабного вторжения России, в Украине введено военное положение, во время которого запрещено проводить выборы. Однако за последний год среди украинцев выросла доля тех, кто поддерживает проведение выборов, несмотря на войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование компании Active Group.

Выборы в Украине во время военного положения: как изменилась позиция украинцев

Выборы в Украине. Фото из открытых источников

Согласно октябрьскому опросу Active Group, 19,6% респондентов считают однозначно целесообразным проведение выборов во время военного положения. Еще 16,8% скорее согласны на проведение выборов во время войны.

Однозначно против проведения выборов в Украине во время военного положения выступает 28,2% опрошенных, а еще 27% указывают, что скорее против. 8,4% респондентов не определились.

Выборы в Украине во время военного положения: как изменилась позиция украинцев - фото 2

Целесообразно ли проводить выборы в Украине во время военного положения. Опрос Active Group

Таким образом, 36,4% украинцев в той или иной степени поддерживают проведение выборов в Украине, несмотря на военное положение, но большинство против – 55,2%.

По сравнению с результатами опроса 2023 года доля тех, кто против проведения выборов уменьшилась. В аналогичный период в прошлом году 67,4% не поддерживали проведение выборов, а 23,3% поддерживали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, возможны ли выборы в Украине во время войны и какие сценарии их проведения можно рассмотреть.

Также "Комментарии" писали о том, действительно ли ЦИК готовится к выборам в Украине. В Верховной Раде объяснили ситуацию с постановлением об учете избирательных участков. По словам народного депутата "Слуги народа" Юрия Камельчука, такой учет ЦИК проводится каждый год.



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