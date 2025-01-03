Выборы в Украине могут состояться раньше, чем кто-то думает: что заявил Зеленский

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине возможно будет провести после завершения "горячей стадии войны" и отмены военного положения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление украинский лидер сделал в интервью в телемарафоне 2 января.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Президент напомнил при этом, что в соответствии с Конституцией и законодательством выборы не могут проводиться во время военного положения.
По его мнению, когда закончится военное положение, ждать годы до выборов не нужно.
Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский признался, что является "козырем" Украины для всех переговоров.
Также издание "Комментарии" сообщало — Владимир Зеленский отметил, что ситуация на восточном фронте остается одной из самых трудных, однако в январе будет приложен максимум усилий для ее стабилизации.
По словам Зеленского, сейчас российские войска демонстрируют продвижение на востоке. Это обусловлено тем, что Россия сосредоточила в этом направлении значительно большее количество своих военных по сравнению с другими участками фронта.
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