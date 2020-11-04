Выборы в США: Штаб Трампа требует пересчета голосов в Висконсине

Глава штаба кандидата в президенты Америки Дональда Трампа Билл Степьен заявил о требовании пересчитать голоса в одном из ключевых американских штатов Висконсине.

Фото: РИА

"Поступали сообщения о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов. Президент вполне имеет право потребовать пересчета голосов, и мы немедленно сделаем это", – сказал председатель штаба.

Более того, в команде Дональда Трампа заявили о намерениях начать судебные разбирательства по поводу подсчета голосов в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

На данный момент в Висконсине лидирует Джо Байден. Победа в данном штате принесет кандидату 10 голосов коллегии выборщиков. К слову, официальных данных о победе Байдена в Висконсине пока нет.



Ранее "Комментарии" сообщали о рекордной явке избирателей на выборах президента Америки, которая составила 66,9%. В общем свой голос отдали 160 миллион граждан Соединенных Штатов. Такая высокая явка была зафиксирована впервые за 120 лет.













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