Выборы в США: Штаб Трампа требует пересчета голосов в Висконсине

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Елизавета Черных
Глава штаба кандидата в президенты Америки Дональда Трампа Билл Степьен заявил о требовании пересчитать голоса в одном из ключевых американских штатов Висконсине.
Фото: РИА
Более того, в команде Дональда Трампа заявили о намерениях начать судебные разбирательства по поводу подсчета голосов в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.
На данный момент в Висконсине лидирует Джо Байден. Победа в данном штате принесет кандидату 10 голосов коллегии выборщиков. К слову, официальных данных о победе Байдена в Висконсине пока нет.
Ранее "Комментарии" сообщали о рекордной явке избирателей на выборах президента Америки, которая составила 66,9%. В общем свой голос отдали 160 миллион граждан Соединенных Штатов. Такая высокая явка была зафиксирована впервые за 120 лет.
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