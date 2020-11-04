Рекорд века: явка на выборах президента США 2020 стала самой высокой за 120 лет

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Елизавета Черных
На выборах президента Соединенных Штатов Америки в этом году зафиксировали самую высокую явку избирателей за 120 лет. Отдать свой голос в Америки пришло 160 миллионов человек, что в процентном соотношении составило 66,9%. К слову, на выборах в 1900-м году явка равнялась 73,7%.
Фото: Слово и Дело
Он также отметил, что подсчет голосов не закончен и данные касаемо явки будут уточнены позднее.
Как сообщали "Комментарии" ранее, кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден вырвался вперед в ключевом штате Мичигане (16 выборщиков) после обработки 94% бюллетеней. По последним данным, сейчас у Байдена 50,1% голосов, а у его соперника Дональда Трампа — 48,3%.
Также известно, что в штабе Байдена заявили о важной победе — кандидат победил в штате Висконсин. От Висконсина в зачет пойдут голоса десяти выборщиков. Для победы кандидату необходимо набрать 270.
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