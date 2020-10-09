Опрос "Комментариев": кто должен стать следующим мэром Львова

Портал "Комментарии" и рейтинговая платформа RATINGS:Comments.UA рады представить серию опросов, в рамках которых мы выясним — кому украинцы прямо сейчас готовы доверить посты мэров крупнейших городов страны. На очереди – Львов, где Андрей Садовой уже 14 лет руководит столицей Галичины.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Плохое качество дорог, убитый общественный транспорт, постоянное отсутствие горячей воды, протекающие крыши и грязные улицы... Эти и многие другие злободневные проблемы хорошо знакомы большинству украинцев, но далеко не все знают, в чьей непосредственной компетенции их решение. Потому критике подвергаются все – от самых мелких чиновников до премьер-министра и даже президента.

И вот он – долгожданный момент, когда все украинцы получат шанс выбрать тех самых людей, которые будут нести прямую ответственность за порядок и комфорт в их городе. Уже 25 октября жители всех городов страны отправятся в избирательные участки и проголосуют за людей, которых они хотят видеть своим мэром.

А пока кандидаты делают все возможное, чтобы добиться лояльности максимального числа избирателей, портал "Комментарии" хочет выяснить, кому прямо сейчас жители крупнейших городов страны готовы отдать свои голоса. Мы предлагаем вам выбрать одного кандидата, за которого вы готовы проголосовать прямо сейчас. А уже после выборов мы сравним их результаты с данными нашей рейтинговой платформы и проанализируем, кто из кандидатов качественнее других провел предвыборную кампанию, а кто – провалился в решающий момент.

А кто в списках кандидатов?

Безусловным фаворитом продолжает оставаться Андрей Садовой, который уже на протяжении 14 лет находится в кресле городского головы. Это подтверждают и данные социологических опросов, согласно которым, 42% жителей Львова готовы поддержать нынешнего градоначальника.

Львов – один из немногих городов, где кандидат от "Слуги народа" сразу же находится в проигрышной ситуации. Но у Тараса Клефы есть отличный шанс нас всех удивить. Кого можно назвать в списке реальных претендентов хотя бы на второй тур, так это Руслана Кошулинского от партии ВО "Свобода", который не так давно принимал участие в президентской гонке. Также в списках Олег Синютка от "Европейской солидарности". Возможно, он не самый известный человек в широких кругах, но во Львове его знают многие.

Полностью со списком кандидатов можно ознакомиться здесь.

Голосуйте смело, ведь портал "Комментарии" уже по доброй традиции гарантирует максимальную честность и прозрачность своих опросов!

Отметьте свой выбор, чтобы увидеть результаты опроса.

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