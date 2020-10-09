Опрос "Комментариев": кто должен стать следующим мэром Киева

Портал "Комментарии" и рейтинговая платформа RATINGS:Comments.UA рады представить серию опросов, в рамках которых мы выясним – кому украинцы прямо сейчас готовы доверить посты мэров крупнейших городов страны. На очереди – Киев, где обещает развернуться одна из самых интересных схваток за кресла градоначальника.



Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Плохое качество дорог, убитый общественный транспорт, постоянное отсутствие горячей воды, протекающие крыши и грязные улицы... Эти и многие другие злободневные проблемы хорошо знакомы большинству украинцев, но далеко не все знают, в чьей непосредственной компетенции их решение. Потому критике подвергаются все – от самых мелких чиновников до премьер-министра и даже президента.

И вот он – долгожданный момент, когда все украинцы получат шанс выбрать тех самых людей, которые будут нести прямую ответственность за порядок и комфорт в их городе. Уже 25 октября жители всех городов страны отправятся в избирательные участки и проголосуют за людей, которых они хотят видеть своим мэром.

А пока кандидаты делают все возможное, чтобы добиться лояльности максимального числа избирателей, портал "Комментарии" хочет выяснить, кому прямо сейчас жители крупнейших городов страны готовы отдать свои голоса. Мы предлагаем вам выбрать одного кандидата, за которого вы готовы проголосовать прямо сейчас. А уже после выборов мы сравним их результаты с данными нашей рейтинговой платформы и проанализируем, кто из кандидатов качественнее других провел предвыборную кампанию, а кто – провалился в решающий момент.

А кто же в списках?

Мэр Киева, наверное – одна из самых злачных должностей в стране. Руководить столицей так же непросто, как и всей Украиной, зато по уровню власти у столичного градоначальника преимущества над многими. Нет ничего удивительного, что самая жесткая и "звездная" борьба намечается как раз в Киеве.

Снова идет на выборы нынешний мэр Киева Виталий Кличко, известный в прошлом украинский боксер.

Кто составит градоначальнику конкуренцию? К примеру, Ирина Верещук. Как показали прошлые парламентские и президентские выборы, со "слугами" надо считаться везде, ведь никто до конца не знает, как на них отреагирует аудитория.

"Все новое – хорошо забытое старое". Наверное, именно так решили Александр Омельченко, который уже руководил Киевом на протяжении семи лет (с 1999 года по 2006) и Александр Попов, глава Киевской городской администрации с 2010 года по 2013. Не последний человек в украинских политических кругах и Николай Томенко, народный депутат аж четырех созывов.

Наверное, самый яркий кандидат среди всех – Андрей Пальчевский. Причина – баннеры и биллборды, которые в столице (и не только) можно встретить на каждом углу. Также на кресло мэра претендует Игорь Смешко, который в начале века руководил Службой безопасности Украины, а затем ворвался в украинскую политику во многом благодаря "рекомендациям" Дмитрия Гордона.

Новые политические лица представит Сергей Притула. Известный украинский артист и ведущий баллотируется на выборы от партии "Голос".

С полным списком кандидатов в мэры Киева можно ознакомиться здесь.

Голосуйте смело, ведь портал "Комментарии" уже по доброй традиции гарантирует максимальную честность и прозрачность своих опросов!

Отметьте свой выбор, чтобы увидеть результаты опроса.

Также "Комментарии" предлагают проголосовать, кого вы считаете идеальным мэром Львова.

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