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Выборы в Киеве: кто лидирует по данным соцопроса

За два месяца до голосования в лидерах "Слуга народа" и "Удар"

сегодня, 22:29
Автор:

Владимир Лавский

На выборах в Киевский городской совет жители столицы больше всего симпатизируют партиям "Слуга народа" и "Удар". Об этом свидетельствуют данные соцопроса "Передовых правовых инициатив". 

Результаты опроса свидетельствуют о преимуществе партий "Слуга народа" и "Удар". В четверке лидеров также "Европейская солидарность" и "Батькивщина". По сравнению с июньским опросом, рейтинг "слуг" "просел" сразу на 8%, и на данный момент составляет 21,2%. За "Удар" по состоянию на сейчас готовы проголосовать 18,3%, у "ЕС" - 14,75%, а у "Батькивщины" - 12,25%. Также пятипроцентный проходной барьер есть у "ОПЗЖ", за которую готовы проголосовать почти шесть процентов киевлян. 

Выборы в Киеве: кто лидирует по данным соцопроса

Ранее "Комментарии" сообщали, что должно случиться, чтобы выборы-2020 не состоялись. 

Местные выборы, которые должны состояться в Украине 25 октября, могут оказаться под угрозой срыва только при одном условии - если все без исключения регионы окажутся в красной зоне. Об этом сказал в эфире "Украинского радио" главный санврач Украины Виктор Ляшко. 


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