Выборы в Беларуси: в соцсетях призывают создать “Витебскую народную республику”

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Наталья Шевченко
Источник - газета.ру. Акции протеста в Беларуси
В социальных сетях появился паблик, который призывает к созданию "Витебской народной республике", а также, чтобы в страну Росси ввела свои войска.
"Мы призываем президента России ввести войска в т.н.
Витебскую область и сохранить тут мир. Россия – гарант спокойствия. Поймите же
вы, Лукашенко - враг России!" – идет речь в сообщении.
Кроме того, в заявлении призывают силовиков "перестать стрелять по людям".
"В случае продолжения защиты режима Лукашенко, в
течение 48 часов на улицах появятся отряды самообороны "Витебской Народной
Республики". Уже 12 августа мы займём здания важнейших учреждений", -
заявляют на канале.
В размещенном документе также идет речь об отделении области от Беларуси.
Ранее “Комментарии” сообщали, что несмотря на безоговорочную победу Лукашенко, он все же проиграл. Действующий с 1994 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах, но это по душе отнюдь не всем: несогласные с этим белорусы попытались собрать в Минске майдан. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги выборов и рассказали, какими будут выводы Беларуси и Украины.
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