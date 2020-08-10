Выборы в Беларуси: в соцсетях призывают создать “Витебскую народную республику”

Источник - газета.ру. Акции протеста в Беларуси

В социальных сетях появился паблик, который призывает к созданию "Витебской народной республике", а также, чтобы в страну Росси ввела свои войска.

"Мы призываем президента России ввести войска в т.н. Витебскую область и сохранить тут мир. Россия – гарант спокойствия. Поймите же вы, Лукашенко - враг России!" – идет речь в сообщении.

Кроме того, в заявлении призывают силовиков "перестать стрелять по людям".





"В случае продолжения защиты режима Лукашенко, в течение 48 часов на улицах появятся отряды самообороны "Витебской Народной Республики". Уже 12 августа мы займём здания важнейших учреждений", - заявляют на канале.

В размещенном документе также идет речь об отделении области от Беларуси.

Ранее “Комментарии” сообщали, что несмотря на безоговорочную победу Лукашенко, он все же проиграл. Действующий с 1994 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах, но это по душе отнюдь не всем: несогласные с этим белорусы попытались собрать в Минске майдан. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги выборов и рассказали, какими будут выводы Беларуси и Украины.



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