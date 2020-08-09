kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.08.2020

BTC/USD

11888.42

ETH/USD

397.38

LTC/USD

58.92

НБУ 11.08.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы Выборы в Беларуси: на участках в Киеве Тихановская победила Лукашенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Выборы в Беларуси: на участках в Киеве Тихановская победила Лукашенко

Светлана Тихановская стала абсолютным лидером на избирательных участках в Киеве при посольстве Беларуси

9 августа 2020, 23:40
Автор:

Екатерина Белоброва
Выборы в Беларуси: на участках в Киеве Тихановская победила Лукашенко

Главный кандидат от оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская получила на избирательном участке в Киеве 73% голосов,  а за действующего  президента Александра Лукашенко отдали голоса  менее 10% избирателей. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на предварительные данные экзитпола у посольства Республики Беларусь в столице.

Всего за сегодня в Киеве на голосование пришли 225 граждан Беларуси.

Так, согласно социологическим данным, результаты выборов таковы:

  • Светлана Тихановская - 72,67%
  • Отказались ответить - 12,86%
  • Александр Лукашенко - 9,65%
  • Против всех - 3,86%
  • Андрей Дмитриев - 0,32%
  • Анна Конопацкая - 0,32%
  • Сергей Черчень - 0,32%

В свою очередь, экзитполы в самой Беларуси указывают противоположные цифры и рекордсменом на этих выборах уже в шестой раз стал Лукашенко. Его отрыв от Тихановской несоизмерим и белорусы недовольны результатом. 

Уже сейчас в Минске и других крупных городах Беларуси начались протестные движения, произошли столкновения с полицией, несколько человек задержали, а крупнейшие информационные агентства заблокированы для освещения реальной ситуации в стране.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!