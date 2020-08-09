Выборы в Беларуси: на участках в Киеве Тихановская победила Лукашенко

Главный кандидат от оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская получила на избирательном участке в Киеве 73% голосов, а за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса менее 10% избирателей. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на предварительные данные экзитпола у посольства Республики Беларусь в столице.

Всего за сегодня в Киеве на голосование пришли 225 граждан Беларуси.

Так, согласно социологическим данным, результаты выборов таковы:

Светлана Тихановская - 72,67%

Отказались ответить - 12,86%

Александр Лукашенко - 9,65%

Против всех - 3,86%

Андрей Дмитриев - 0,32%

Анна Конопацкая - 0,32%

Сергей Черчень - 0,32%

В свою очередь, экзитполы в самой Беларуси указывают противоположные цифры и рекордсменом на этих выборах уже в шестой раз стал Лукашенко. Его отрыв от Тихановской несоизмерим и белорусы недовольны результатом.

Уже сейчас в Минске и других крупных городах Беларуси начались протестные движения, произошли столкновения с полицией, несколько человек задержали, а крупнейшие информационные агентства заблокированы для освещения реальной ситуации в стране.

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