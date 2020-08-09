Выборы в Беларуси: на участках в Киеве Тихановская победила Лукашенко

Язык
BTC/USD
11888.42
ETH/USD
397.38
LTC/USD
58.92
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.38
Екатерина Белоброва
Главный кандидат от оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская получила на избирательном участке в Киеве 73% голосов, а за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса менее 10% избирателей. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на предварительные данные экзитпола у посольства Республики Беларусь в столице.
Всего за сегодня в Киеве на голосование пришли 225 граждан Беларуси.
Так, согласно социологическим данным, результаты выборов таковы:
В свою очередь, экзитполы в самой Беларуси указывают противоположные цифры и рекордсменом на этих выборах уже в шестой раз стал Лукашенко. Его отрыв от Тихановской несоизмерим и белорусы недовольны результатом.
Уже сейчас в Минске и других крупных городах Беларуси начались протестные движения, произошли столкновения с полицией, несколько человек задержали, а крупнейшие информационные агентства заблокированы для освещения реальной ситуации в стране.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости