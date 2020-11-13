Выборы показали, что ОПЗЖ - партия не только юго-востока, а всей Украины - Медведчук

Местные выборы ярко подчеркнули наметившуюся еще в прошлом году тенденцию: "Оппозиционная платформа – За жизнь" вытесняет "Слугу народа" с позиций лидирующей на всеукраинском уровне политической силы. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, передает "Ньюзван".

Как напомнил политик, "Оппозиционная платформа – За жизнь" на местных выборах победила в шести регионах, "Европейская солидарность" ‒ в пяти, и только в четырех регионах победу одержала партия монобольшинства от "Слуги народа". Тогда как на выборах в Верховную Раду летом 2019 года "слуги народа" "взяли" 22 области, кроме Донецкой и Луганской, где победила ОПЗЖ, и Львовской области ("Голос").

"Продолжение политики Петра Порошенко в исполнении уже новой власти очень быстро разочаровало украинцев. Мир на Донбассе так и не был достигнут, антисоциальные преступные реформы не были отменены, а провалы власти в борьбе с коронавирусом окончательно открыли глаза обществу на истинное лицо власти", — считает Медведчук.

По его мнению, ОПЗЖ — единственная партия, которая последовательно декларирует радикальное изменение экономического курса, направленного на создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, снижение коммунальных тарифов и защиту социальных гарантий граждан, а также национальную политику, цель которой ‒ "сшивание" страны.

"Именно такая последовательная позиция партии привела к тому, что граждане Юго-Востока Украины, которые еще год назад голосовали за "слуг народа", сегодня поняли, кто действительно защищает их интересы. Наша партия на местных выборах уверенно победила в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях стала второй, — отметил Медведчук. — При этом важно отметить, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" – это не только партия юго-востока. Результаты в Полтавской, Кировоградской, Сумской, Житомирской, Закарпатской, Черновицкой областях это подтверждают".

Кроме того, в Киеве кандидат от ОПЗЖ занял второе место на выборах мэра. Представители партии продолжают борьбу за пост мэра в Одессе, Николаеве и Херсоне.

"У нашей партии есть мирный план, который согласован с Донецком, Луганском и Москвой и который поддержали европейские политики. Дальше нужна только политическая воля первого лица в Украине, которая, к сожалению, напрочь отсутствует, — уверен Медведчук. — Вопросы тарифов и создания новых рабочих мест – еще один приоритет. Уже достигнуты договоренности с руководством РФ о снижении цен на газ и снятии санкций с отдельных украинских предприятий".

Также парламентарий заявил, что достигнута договоренность о поставках в Украину российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Отмечается, что согласно опросу КМИС, опубликованному на этой неделе, ОПЗЖ вышла на первое место в рейтинге политических партий в целом по стране. Если бы сейчас проходили выборы в Раду, за ОПЗЖ проголосовало 22,1% респондентов. А вот "Слуга народа" опустилась на третье место с 18,7%.

Напомним, результаты опроса показали лидерство партии Медведчука.

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