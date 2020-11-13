Выборы показали, что ОПЗЖ - партия не только юго-востока, а всей Украины - Медведчук

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Станислав Молчанов
Местные выборы
ярко подчеркнули наметившуюся еще в прошлом году тенденцию: "Оппозиционная
платформа – За жизнь" вытесняет "Слугу народа" с
позиций лидирующей на всеукраинском уровне политической силы. Об этом
заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа –
За жизнь" Виктор Медведчук, передает "Ньюзван".
Как напомнил политик, "Оппозиционная платформа – За жизнь" на местных выборах победила в шести регионах, "Европейская солидарность" ‒ в пяти, и только в четырех регионах победу одержала партия монобольшинства от "Слуги народа". Тогда как на выборах в Верховную Раду летом 2019 года "слуги народа" "взяли" 22 области, кроме Донецкой и Луганской, где победила ОПЗЖ, и Львовской области ("Голос").
По его мнению, ОПЗЖ — единственная партия, которая последовательно декларирует радикальное изменение
экономического курса, направленного на создание новых рабочих мест, привлечение
инвестиций, снижение коммунальных тарифов и защиту социальных гарантий граждан,
а также национальную политику, цель которой ‒ "сшивание" страны.
Кроме того, в
Киеве кандидат от ОПЗЖ занял второе место на выборах мэра. Представители партии
продолжают борьбу за пост мэра в Одессе, Николаеве и Херсоне.
Также
парламентарий заявил, что достигнута договоренность о поставках
в Украину российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Отмечается, что согласно опросу КМИС, опубликованному на этой неделе, ОПЗЖ вышла на первое место в рейтинге политических партий в целом по стране. Если бы сейчас проходили выборы в Раду, за ОПЗЖ проголосовало 22,1% респондентов. А вот "Слуга народа" опустилась на третье место с 18,7%.
Напомним, результаты
опроса показали лидерство партии Медведчука.
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