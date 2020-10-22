Выборы в Украине без второго тура: что задумали "слуги народа"

Законопроект об отмене второго тура выборов, который явно понадобится в ряде городов, со стороны нардепа от "Слуги народа" Татьяны Грищенко уже назван партией СН "личной инициативой" парламентария. Так ли это, каким образом партия власти может попытаться "подвесить" местную власть, чтобы иметь больше рычагов влияния, а также какими это может обернуться последствиями — в этих вопросах “Комментарии” разбирались вместе с экспертами.





Старый трюк





По мнению эксперта аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюка, инициатива отдельных "слуг народа" часто напоминает попытку пропиариться и попасть в ленту новостей.

"Чтобы о тебе говорили, дискутировали, упражнялись, так сказать. Это старый и проверенный трюк – скандал как форма приобретения узнаваемости, – поясняет аналитик. – Важно понимать – не популярности, а именно узнаваемости. И часто перед выборами это приобретает особый колорит".

Поэтому инициатива Татьяны Грищенко есть ни что иное, как способ себя пропиарить и напомнить обществу, что есть такой депутат среди множества других неизвестных, считает Тарас Семенюк.

Запасной план

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец не считает, что инициатива депутата возникла просто так.

"Фактически — это запасной план на случай проигрыша провластных сил в выборах мэров крупных городов. Если во второй тур массового не попадают представители СН или их соратники, либо их победа во втором туре крайне сомнительна, – говорит Ростислав Кравец. – Так можно на неопределенное время "затормозить" выборы мэров".

В итоге, поясняет эксперт, вся власть окажется в руках секретарей горсоветов, которых уже избирают сами депутаты, а не жители города.

"И тут шансов получить своего секретаря по непрозрачной процедуре, с помощью подкупов, шантажа угроз – значительно больше, нежели — своего мэра. Так что это скорее продуманный план "Б", нежели индивидуальная инициатива депутата СН", – отмечает эксперт.

Еще вариант – жесткий карантин, перенос выборов на неопределенный срок. При этом достоверную информацию о количестве заболевших сегодня получить невозможно, считает Ростислав Кравец.

"Суды против власти касательно воплощения таких планов, как и с опросом граждан в день выборов – дело длительное. Даже если кто-то оспорит эти решения в Конституционном суде, это уже не будет актуальным", – поясняет эксперт.

“Все средства хороши”

Сегодняшняя власть понимает, что земля уходит у нее из-под ног. И использует ситуацию с коронавирусом как прикрытие своих "проколов" и возможность получить еще больше влияния. Так считает эксперт Украинского института политики (УИП) Елена Броницкая.

"Действующие мэры, в основном, имеют больше шансов остаться. И в СН боятся, что их представители не смогут завоевать города Украины. И чтобы не было шансов у других побороться во втором туре – хотят так притормозить развитие местной власти", – поясняет эксперт УИП.

Елена Броницкая напоминает, что нечто подобное центр уже сделал в ряде населенных пунктов на подконтрольной части Донбасса, где ввели подконтрольные Киеву военно-гражданские администрации.

"Их не выбирали проживающие в Донецкой и Луганской областях люди. Их просто назначили "сверху". И сейчас ищут подобную лазейку для того, чтобы если не сами взять власть в крупных городах, так хотя бы ослабить действующую там на данный момент власть, – говорит эксперт. – Весной коронавирус и локдаун использовали для ослабления бизнес-конкурентов. Теперь – для ослабления политических конкурентов в битве на местных выборах. Это цинично, подло. Но у нас центральная власть не первый раз доказывает, что для нее – все средства хороши ради сохранения и укрепления своих позиций".





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