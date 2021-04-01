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Выборами на 87-м округе Зеленский роет себе яму, - Соколовская

Журналистка считает, что из-за скандалов на 87-м округе украинцы могут вновь выйти на протесты

сегодня, 13:42
Автор:

Станислав Молчанов

Журналистка Янина Соколовская заявила, что выборы на Прикарпатье вернули Украину во времена Януковича, а власть снова взяла на себя грязные избирательные технологии. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Выборами на 87-м округе Зеленский роет себе яму, - Соколовская

Фото из открытых источников

"Помним "карусели", когда из села в село автобусы возили титушок, помним "двойников", которые "отщиповали" от оппозиционных кандидатов голоса, чтобы оттолкнуть кандидата от власти, помним, как, по результатам экзит-полов, победил представитель оппозиции, а затем после долгого подсчета голосов победителем объявили кандидата от власти. Все это было и все это происходит сейчас ", -написала журналистка.

По ее словам, 28 марта на Прикарпатье были обнародованы результаты экзит-пола, согласно которым в 87-м округе победил кандидат от политической партии "За майбутне" Александр Шевченко. По данным Соколовской, результаты параллельного подсчета голосов, проведенного штабом противника Шевченко, представителя "Свободы" Руслана Кошулинского, также показали победу Александра Шевченко.

"Но власть такой результат не устроил, и она включила админресурс. Сначала фиктивное заминирование окружной избирательной комиссии, затем таинственное исчезновение ее председателя, который является представителем партии "Слуга народа". А теперь окружная комиссия принимает только те протоколы, где Вирастюк или Кошулинский побеждает, все остальные отправляют на разъяснение... Насколько это все знакомо до боли. Зеленский себе яму роет. Он дождется, что люди выйдут на Майдан, а он повторит судьбу Януковича", — написала Янина Соколовская.

Напомним, в ЦИК объяснили, почему на 87-м округе до сих пор не подсчитали голоса.


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