Выборами на 87-м округе Зеленский роет себе яму, - Соколовская

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Станислав Молчанов
Журналистка Янина Соколовская заявила, что выборы на Прикарпатье вернули Украину во времена Януковича, а власть снова взяла на себя грязные избирательные технологии. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Фото из открытых источников
По ее словам, 28 марта на Прикарпатье были обнародованы результаты экзит-пола, согласно которым в 87-м округе победил кандидат от политической партии "За майбутне" Александр Шевченко. По данным Соколовской, результаты параллельного подсчета голосов, проведенного штабом противника Шевченко, представителя "Свободы" Руслана Кошулинского, также показали победу Александра Шевченко.
Напомним, в ЦИК объяснили, почему на 87-м округе до сих пор не подсчитали голоса.
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