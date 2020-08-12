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В ОПЗЖ обжалуют решение ЦИК об отмене местных выборов на Донбассе

Нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко убежден, что действующая власть боится потерять первенство в случае участия Донецкой и Луганской областей в избирательном процессе

12 августа 2020, 19:35
Автор:

Станислав Молчанов
В ОПЗЖ обжалуют решение ЦИК об отмене местных выборов на Донбассе

Вчера, 11 августа, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Василий Нимченко подал письменное обращение в Офис генпрокурора и Службу безопасности Украины в связи с принятием ЦИК постановления "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей 25 октября 2020 года". Об этом сообщает пресс-служба политической партии.

Так, парламентарий отметил, что в Украине  на момент принятия данного постановления ЦИК военное или чрезвычайное положение не вводилось, ситуация с безопасностью на линии соприкосновения стабильна. Следовательно, речь идет о недостоверности и необоснованности утверждений должностных лиц относительно наличия обстоятельств, исключающих избирательные процессы на данных территориях. Это также указывает на умышленное блокирование формирования органов местного самоуправления на этих территориях и наличие у должностных лиц личных корыстных побуждений.

По мнению Нимченко,  в случае избрания органов местного самоуправления сотрудники ОВГА станут безработными и лишатся возможности распоряжаться финансами местных бюджетов, то есть  речь идет о конфликте интересов с коррупционной составляющей.

"Такие действия носят дискриминационный характер, поскольку  находятся в причинно-следственной связи с данными соцопросов, свидетельствующими о том, что жители подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей не поддержали бы провластную политическую силу  на местных выборах, а это повлияло бы на результаты выборов. Подобные действия должностных лиц предусмотрены диспозицией части второй статьи 161 УК Украины, заключающейся в ограничении избирательных прав по признакам политических убеждений и места жительства", - указал Нимченко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что партия Игоря Палицы "За будущее" назвала механизм выхода страны из кризиса после проведения местных выборов.


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