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Верещук вызывает Кличко на общественные дебаты

Политик заявила, что на данный момент открыто 28 уголовных производств, в которые так или иначе вовлечен Кличко

сегодня, 10:32
Автор:

Елена Волкова

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук убеждена, что киевляне заслуживают дебатов. В связи с этим политик вызвала на публичные прения   нынешнего городского голову Виталия Кличко. Об этом пишет "Интерфакс-Украина". 

Верещук вызывает Кличко на общественные дебаты

"Я, пользуясь случаем, приглашаю господина Кличко на дебаты. Было бы очень важно, чтобы все избиратели услышали, и мы смогли друг другу задать вопрос. И все бы увидели, был ли он эффективным мэром или нет. Это сразу видно", - сказала Верещук.

Политик также сказала о том, что на данный момент открыто 28 уголовных производств, в которые так или иначе вовлечен Кличко.

"Его вызывают в качестве свидетеля, возможно, он получит подозрение. Но это вопрос к правоохранительным органам, и они должны им заниматься. Большая часть производств открыта за последний год, - рассказывает Ирина Верещук. - Есть основания считать, что, например, на Подольско-Воскресенском мосту разворовывались средства, и был вовлечен господин Кличко, который ставил подписи и так далее. Я, как народный депутат, сделала депутатское обращение на имя господина Авакова".

Напомним, народный депутат Ирина Верещук призывает чиновников не жаловаться, а работать.


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