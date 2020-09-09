Госдолжности - не место для зарабатывания бешеных денег, - Верещук

Народный депутат Ирина Верещук призывает чиновников не жаловаться, а работать.



"Вы мою позицию знаете, она всегда была публичной - она не нравится и министрам, и заместителям, и всем, кто пришел на государственную службу, при этом жалуются и жалуются на низкие заработные платы. Люди, мы не пришли туда зарабатывать. Публичная сфера государственного управления или политические должности не являются местом для зарабатывания денег", - заявила Ирина Верещук в эфире телеканала "112".

Народный депутат подчеркнула, что сначала необходимо увеличить заработные платы учителям и медикам, а потом уже думать об увеличении должностных окладов чиновников.

"Если кто-то этого не понимает, тогда мотивация отсутствует. Мотивация должна быть одна - работать на благо украинского народа", - отметила нардеп.

Ирина Верещук добавила, что министров надо оценивать по их эффективности и по результатам, которые они демонстрируют, а не по тому, эпатажные они или нет. Народный депутат надеется, что уже в ближайшее время министры отчитаются в парламенте, потому что к ним есть много вопросов.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский оценил шансы своей коллеги Ирины Верещук стать мэром Киева.

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