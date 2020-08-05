“Вагнеровцы”, угроза РФ и массовый бунт: что ожидает Беларусь после выборов и какова роль Украины

В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента, которое будет проходить до 8 августа включительно. Сами выборы намечены на 9 августа. Какие сюрпризы они могут преподнести и готов ли к ним Лукашенко - на эти и многие другие вопросы “Комментариям” ответили эксперты.

Новая политическая реальность

Политолог-международник, технолог Виктория Закревская уверена, что основные сюрпризы ждут и саму Беларусь, и внешних наблюдателей, и белорусский народ после выборов. Сами же выборы, отмечает эксперт, вряд ли завершатся непредсказуемо – власть показала готовность защищать свои голоса.

"Рубеж защиты Александр Лукашенко описывает вполне определенно – это внешние силы, которые располагаются на Востоке и желают ослабить суверенитет Беларуси. Не сменить власть – а ослабить ее, для осуществления собственных дальнейших действий, – поясняет Виктория Закревская. – Об этом президент говорит в обращении к народу, которое технологически является презентацией его предвыборной программы".

Именно поэтому, подчеркивает политолог, основные угрозы, неожиданности, сюрпризы ожидают Беларусь после выборов.

"В дни после голосования люди в столице выйдут на улицы, чтобы выразить свое несогласие с результатами выборов, – говорит эксперт. – И это точно произойдет в Минске, который является наиболее оппозиционным и населенным городом. Здесь, несмотря на все усилия и власти, и альтернативных кандидатов, возможны провокации массовых беспорядков, на которые власть будет реагировать жестко".

История с задержанием "вагнеровцев" говорит, по мнению Виктории Закревской, о том, что если в стране нет органического желания устраивать беспорядки, то найдутся силы (в частности – РФ), которые будут этому способствовать. В том числе – с помощью спецопераций.

Удастся ли заинтересованным сторонам (и власть, и альтернативные кандидаты, и западные партнеры, и Украина, имеющая общую с Беларусью границу, а также проводящая в Минске переговоры по конфликту на Донбассе) пройти через это без лишних эмоций и обдуманно – большой вопрос. Последствия же этих событий, уверена эксперт, будут иметь долгосрочный эффект, в том числе на соседей и партнеров Республики Беларусь и их политику соседства.

"Страна вступает в новую политическую реальность на фоне мирового экономического кризиса, на фоне небывалого недовольства белорусского общества, и желания Российской Федерации усилить военное присутствие на Западном рубеже, – продолжает Виктория Закревская. – Нас ждут сюрпризы в переговорном процессе между Беларусью и Россией по темам углубленной интеграции, размещению военных баз на территории Беларуси, газовой, нефтяной, экономической повесток отношений двух стран".

И как же в этой ситуации сможет проявить себя Украина?

"Пока не совсем понятно, чем руководствуется законодательная и исполнительная власти в Украине, которые избегают сотрудничества и полноценной коммуникации с Республикой Беларусь на всех уровнях, – отмечает политолог. – И это в условиях, когда соседская страна испытывает на себе те же угрозы безопасности, что и Украина. Более того, нуждается в поддержке противостоянию реализации военных целей РФ на границах с Украиной".

Виктория Закревская уверена, что Украина может проявить себя как лидер в региональном противостоянии военным амбициям России, и стать посредником между Беларусью и Западом в налаживании связей на фоне растущей нестабильности.

"Думаю, что Александр Лукашенко понимает все вызовы и угрозы и готов к ним. Вопрос в том, насколько другие заинтересованные стороны, включая Западных партнеров и Украину – понимают суть ситуации, и готовы действовать. Ситуация в Беларуси нуждается в медиации – и это отличная возможность для Украины стать центром не только мягкой, но и твердой силы в регионе пост-СССР на фоне общих угроз со стороны РФ", – резюмирует эксперт.

Угроза со стороны РФ

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что Лукашенко серьезно подготовился и к избирательной кампании, и собственно к выборам.

"Не зря в конце июля произошло задержание представителей ЧВК "Вагнера". Да и пресс-конференции Александра Григорьевича показывают, что он ощущает угрозу со стороны РФ, – отмечает эксперт. – Беларусь прощупывает почву для укрепления связей с Западом, начинает дрейф туда. По ряду других причин, несмотря на то, что Беларусь является союзником РФ, Лукашенко не желал создания конфедерации. И потому Кремль он уже не устраивает".

По мнению Александра Мусиенко, "вагнеровцами" и определенными оппозиционными кандидатами, которых аналитики связывают с Москвой, Кремль хочет показать, что Лукашенко ему уже не угоден. При этом дают ему "шанс одуматься", то усиливая, то ослабляя давление. Все, чтобы сделать более сговорчивым.

"Это будут сложные выборы для бессменного президента, – уверен Александр Мусиенко. – Обстановка в Беларуси накаляется. Победить Лукашенко сможет, но сохранить результат и спокойствие в Беларуси будет тяжело. И всё же, думаю, что он устоит".

Неприятности для Лукашенко

Эксперт Украинского института политики (УИП) Николай Спиридонов считает, что сами выборы в Беларуси сюрприза не преподнесут – Лукашенко будет переизбран. Но неприятности у него могут начать после выборов – на стадии их признания.

"У Лукашенко сейчас – самая нервная ситуация за всё время его президентства, – отмечает эксперт УИП. – Главный оппонент – Тихановская – собирает масштабные митинги. С Россией, судя по всему, белорусский президент поссорился по-настоящему. Есть версия, что они договорняк разыгрывают с задержанием "вагнеровцев". Но в РФ по этому поводу даже Совбез собирался. Слишком сложная пьеса, слишком много действующих лиц и нервных заявлений – как для договорняка. Так что на фоне прохладных отношений с Западом, похоже, у Лукашенко испорчены отношения еще и с РФ".

Учитывая ситуацию, Николай Спиридонов не исключает, что через какое-то время после выборов у Лукашенко может возникнуть угроза отстранения от власти.

"Лукашенко явно нервничает, – отмечает эксперт УИП. – Это было заметно по его встречам с избирателями. Он точно будет переизбран. Посмотрим, кто это признает. Если РФ признает, останется некий статус-кво. Если же даже Россия не признает, кресло под ним серьезно зашатается. Для Запада, несмотря на некое легкое потепление последнего времени, он всё равно чужой. Да и внутри Беларуси многим надоел… Что касается реакции Украины, то наша страна, к сожалению, не особо субъекта в международной политике. И скорее всего, признавать-не признавать результаты выборов в Беларуси официальный Киев будет лишь после соответствующей реакции Запада".

Ранее мы сообщали, что Путин впервые не поддерживает Лукашенко на выборах.

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