Вадим Рабинович: "Если власть будет идти тем же путем, нас ждут парламентские и президентские выборы"

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Станислав Молчанов
"Зеленая" власть заводит страну в экономический тупик, и если дальше идти тем же путем — Украину ждут парламентские выборы, и уже в следующем году. Такой прогноз сделал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире ток-шоу "Пульc" на телеканале "112 Украина".
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" обратил внимание на то, что сегодняшняя власть заводит страну в экономический тупик.
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" также не исключил образования в Верховной Раде "на первый взгляд несоединимого, непредсказуемого и взрывоопасного большинства из "зеленых" и всех остальных, представители которого просто осознают, что они несут ответственность за страну и отставят политическую риторику".
Это, конечно, вариант гипотетический! Но то, что парламентские выборы будут — можете не сомневаться. Говорю вам как "местная Ванга"!" — заявил Вадим Рабинович.
Вместе с тем, продолжил политик, работа в регионах Украины перед местными выборами "открыла множество новых способных людей из нашей команды ОПЗЖ, которые готовы и могут идти в большую политику и принести пользу стране".
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