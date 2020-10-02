Вадим Рабинович: "Если власть будет идти тем же путем, нас ждут парламентские и президентские выборы"

"Зеленая" власть заводит страну в экономический тупик, и если дальше идти тем же путем — Украину ждут парламентские выборы, и уже в следующем году. Такой прогноз сделал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире ток-шоу "Пульc" на телеканале "112 Украина".

"Украина — это страна с непредсказуемым и прошлым, и будущим. Поэтому, что здесь будет через две недели, неизвестно. Но после того, как комика Филимонова "зеленые" выдвинули в мэры Одессы, сложно себе представить, что может быть дальше. Тем не менее, я думаю, что уже в следующем году мы "обречены" как минимум на парламентские выборы", — не исключил политик.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" обратил внимание на то, что сегодняшняя власть заводит страну в экономический тупик.

"Знаете, я думаю, что надо не стесняться и сказать: тот экономический тупик, в который завела нас "зе-власть", все равно приведет к катаклизмам, способствующим мегасдвигам в стране. И если эту власть не остановить, то, к сожалению, будет очень плохо", — заявил народный депутат.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" также не исключил образования в Верховной Раде "на первый взгляд несоединимого, непредсказуемого и взрывоопасного большинства из "зеленых" и всех остальных, представители которого просто осознают, что они несут ответственность за страну и отставят политическую риторику".

Это, конечно, вариант гипотетический! Но то, что парламентские выборы будут — можете не сомневаться. Говорю вам как "местная Ванга"!" — заявил Вадим Рабинович.

Вместе с тем, продолжил политик, работа в регионах Украины перед местными выборами "открыла множество новых способных людей из нашей команды ОПЗЖ, которые готовы и могут идти в большую политику и принести пользу стране".

"Так, в Одессе замечательно работает Татьяна Плачкова, Игорь Абрамович в Запорожье — тоже замечательный человек, который работает блестяще, и я думаю, что на парламентских выборах поручим ему курировать и Запорожскую, и Днепропетровскую область… Я не буду хвалить всех своих коллег, а просто хочу сказать: на местах у "Оппозиционной платформы — За жизнь" есть много новых молодых людей, которые хотят что-то изменить в своей стране, регионе, городе. Поверьте, не все так печально, как это может показаться на первый взгляд! Да, и Ющенко, и Порошенко, и Зеленский давали украинцам надежду на то, что "он то уж точно все изменит…", но мы всегда ошибались. Поэтому важно не ошибиться в очередной раз и все-таки попробовать построить успешную, хорошую страну!" — резюмировал Вадим Рабинович.

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