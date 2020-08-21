На выборах в Верховную Раду лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ, - опрос

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в новый состав украинского парламента прошли бы четыре партии: "Слуга народа" (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) – 26,7%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) - 21,3%, "Европейская солидарность" (Порошенко П. Парубий А., Геращенко И.) – 12,5% и "ВО "Батькивщина" (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) – 9,8%. Еще одна партия - "Сила и честь" Игоря Смешко (4,9%) - находится на грани прохождения пятипроцентного барьера (данные по респондентам, которые будут голосовать и определились с выбором). Об этом говорится в опросе общественного мнения, проведенного 8-15 августа 2020 года Центром "Социальный мониторинг", результаты которого были представлены в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

В пересчете на количество депутатских мандатов, которые могла бы получить каждая из партий, которая прошла в парламент, следующий состав Верховной Рады Украины мог бы выглядеть следующим образом: "Слуга народа" - 172 мандата, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 130 мандатов, "Европейская солидарность" - 83 мандата, "ВО "Батькивщина" - 65 мандатов.

Сравнение полученных результатов с данными предыдущих опросов показало следующую динамику электоральных предпочтений: на протяжении летних месяцев рейтинг "Слуги народа" снизился с 30,5% в июне до 29,8% в июле и до 26,7% в августе. Рейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" вырос с 18,6% в июне до 20,1% в июле и до 21,3% в августе. Рейтинг "Европейской солидарности" после роста с 12% в июне до 15,7% в июле опять снизился до 12,5% в августе. Уровень поддержки ВО "Батькивщина" существенных изменений не претерпевал (9,7%; 9,6% та 9,8% соответственно).

Рейтинг других партий распределился следующим образом: "Гражданская позиция" (Гриценко А.) – 3,8%, "Партия Шария" (Бондаренко А.) – 3,6%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,3%, "ВО "Свобода" (Тягнибок О.) - 2,3%, "Голос" (Рудик К., Клименко Ю.) – 1,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,4%, "Национальный корпус" (Билецкий А.) – 1,1%, "Оппозиционный блок" (Мураев Е., Вилкул А.) - 0,9%, "Объединение "Самопомощь" (Сыроид О.) - 0,9%, "За будущее" (Палица И.) – 0,8%.

Опрос общественного мнения проводился Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 августа 2020 года в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3012 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95% и ​​соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,10 - 1,83%. Метод получения информации: индивидуальные интервью "тет-а-тет" по месту жительства респондентов.









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