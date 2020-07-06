Местные выборы: как изменить место голосования онлайн

Изменить избирательный адрес на местные выборы украинцы теперь смогут самостоятельно онлайн. Для всех желающих заработал специальный электронный сервис Центральной избирательной комиссии. Что необходимо сделать, чтобы на предстоящих выборах голосовать не по месту прописки, объяснили на своей странице в Facebok представители Министерства цифровой трансформации.

Ранее на местных выборах украинцам разрешали голосовать исключительно по месту прописки. Изменить избирательный адрес разрешалось только на выборах президента или парламентских выборах. Теперь исключение решили сделать сразу для нескольких категорий граждан. Во-первых, это переселенцы. По объективным причинам они голосовать по месту прописки не смогут, да и многие уже давно обустроились в других городах и селах. Поэтому на предстоящих выборах смогут избирать местную власть в тех населенных пунктах, где фактически проживают.

Во-вторых, изменить избирательный адрес разрешили тем, кто официально арендует квартиру в другом населенном пункте и сможет подтвердить это соответствующим документом.

Третья категория, которая сможет голосовать не по месту прописки, - это те, кто предоставит документ о праве собственности жилья в другом городе или поселке. Соответственно там они и будут голосовать.

Порядок изменения избирательного адреса также упростили. Ранее для этого нужно было идти в одно из отделений Госреестра избирателей. Теперь достаточно зайти на их официальную страницу, выбрать раздел заявления и загрузить один из документов: справку переселенца, договор аренды или документ о праве собственности на квартиру или дом. Также необходимо будет указать новый адрес.

"Этот избирательный адрес определят как постоянный. Повторно изменить его в течение шести месяцев будет невозможно", - предупредили в министерстве.

Сменить место голосования украинцы могут до 9 сентября. А вот сами местные выборы должны состояться в Украине 25 октября.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как усиление карантина может повлиять на проведение местных выборов в Украине.

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