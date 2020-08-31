Олег Филимонов рассказал, как Зеленский пригласил его стать кандидатом в мэры Одессы

Популярный комедийный актер и преподаватель в Одесском национальном университете им. Мечникова Олег Филимонов заявил, что предложение баллотироваться в городской совет Одессы на пост мэра ему сделал сам глава государства Владимир Зеленский. Об этом он рассказал журналисту издания "Радио Свобода".

По словам Филимонова, Зеленский пригласил его в Офис президента и беседа проходила в неформальной обстановке.

"Это произошло где-то три месяца назад. Он пригласил меня в администрацию, я приехал с женой, мы пообедали и он предложил мне идти в мэры. Я должен сказать, что довольно долго думал, но принял решение идти", - поведал Филимонов о своей судьбоносной встрече.

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