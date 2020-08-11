kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.08.2020

BTC/USD

11296.41

ETH/USD

375.36

LTC/USD

53.59

НБУ 12.08.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы В парламент проходят 5 партий, разрыв между "Слугой народа" и "ОПЗЖ" уменьшается - западные социологи
commentss НОВОСТИ Все новости

В парламент проходят 5 партий, разрыв между "Слугой народа" и "ОПЗЖ" уменьшается - западные социологи

Следующие парламентские выборы будут интереснее предыдущих

11 августа 2020, 14:56
Автор:

Комментарии
В парламент проходят 5 партий, разрыв между "Слугой народа" и "ОПЗЖ" уменьшается - западные социологи

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 6-10 августа 2020 года, если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы пять партий. Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия). 

Среди фаворитов партия действующего президента Украины "Слуга народа" (25,4%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича (22,5%), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (12,8%), ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (8,7%) и "Партия Шария" (5,5%).

Другие политические партии, в частности, "Радикальная партия Олега Ляшко" (3,4%), "Сила и честь" Игоря Смешко (3,1%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (2,9%), "Украинская стратегия Гройсмана" (1,6%), "Самопомощь" под руководством Оксаны Сыроид (1,6%), "Голос" под руководством сменившей Святослава Вакарчука Киры Рудык (1,5%), "Оппозиционный блок" Бориса Колесникова и Евгения Мураева (1,0%), ВО "Свобода" Олега Тягнибока (0,9%), "Национальный корпус" Андрея Билецкого (0,7%) и партия "За будущее" Игоря Палицы (0,6%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в парламент.


По сравнению с предыдущим опросом общественного мнения, проведенным 10-14 июля 2020 года, рейтинги политических партий, проходящих в парламент, изменились следующим образом.


Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 6-10 августа 2020 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,010 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.
Ранее "Комментарии" публиковали мнение политолога Сергея Филичкина, который дал прогноз на следующие парламентские выборы. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!