В ОП объяснили, почему Зеленский является легитимным президентом

В обществе сейчас превалирует мнение, что во время войны нельзя обеспечить прозрачный и конкурентный электоральный процесс, подчеркнул Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк

При этом, подчеркнул он, в обществе учитывают разные параметры этого вопроса как безопасности, так и финансовые. Их сегодня решить невозможно.

Вместе с тем советник главы Офиса президента не исключил, что со временем мнение украинцев о необходимости выборов во время войны может измениться.

"Но сегодня президент Украины абсолютно легитимная фигура. Потому что общество считает его легитимным и юридически он является легитимным",

– заявил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам главы ГУР Кирилла Буданова, Россия хочет организовать в Украине Майдан-3. В Кремле планируется создать такую ситуацию, чтобы после 20 мая поставить под вопрос легитимность всех решений украинской власти. Расчет на то, что военные не будут понимать, кому они должны подчиняться, что вызовет дезориентацию. После этого РФ планирует где-нибудь в июне пойти в большое наступление и захватить новые территории.



Вместе с тем, как заявил военный Петр Шуклинов, в Украине возможен Майдан-3 только если этого по-настоящему захочет народ, а также если будут организаторы, которые смогут повести за собой людей. Ни того ни другого сейчас в Украине нет, говорит военный. Простые украинцы прекрасно понимают, что в стране война и в первую очередь нужно победить врага. К тому же, говорит Шуклинов, люди, способные увлечь за собой, сейчас находятся на фронте. При этом он подчеркнул, что только в России полагают, что Майдан можно организовать, проплатив в нем участие, но это не так.