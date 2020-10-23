В Одесской области ЦИК может действовать в интересах одного из кандидатов в депутаты громады, - журналист

Центральная избирательная комиссия могла распустить Таировский поселковый избирком в интересах одного из кандидатов в депутаты громады Сергея Шепеля. Такую точку зрения высказала известный одесский блогер и журналист Ирина Гриб, опубликовав соответствующую информацию в своем Telegram.





"Ребята Шепеля … начали загонять избирком по времени. И если сегодня они не соберутся и откажутся его регистрировать, то ЦИК снова может распустить комиссию. Формирование новой комиссии от тех же субъектов выдвижения ситуацию никак не меняет и ставит под угрозу сам факт проведения выборов в Таирово. Даже если новая или старая комиссия регистрирует Шепеля – бюллетени уже отпечатаны. Новый тираж физически не успеют напечатать к 25 числу. То есть выборы в Таирово могут быть на паузе", – пишет Ирина Гриб.

Ранее решением Одесского окружного административного суда от 10 октября было частично удовлетворен иск региональной организации партии. Согласно решению, постановление поселковой ТИК об отказе в регистрации одного из кандидатов в депутаты Таировского поселкового совета, выдвинутого региональной организацией политической партии "Доверяй делам" Сергея Шепеля, признано противоправным и отменено.

Кроме того, суд обязал Таировскую ТИК принять решение о регистрации кандидатом в депутаты поселкового совета Сергея Шепеля. Затем в адрес Одесской районной территориальной избирательной комиссии поступило постановление Одесского окружного административного суда от 16 октября, согласно которому Таировской поселковой ТИК установили новый срок для представления отчета об исполнении решения суда от 10 октября до 18 часов 17 октября.

"Одна очень важная деталь, о которой предпочитают не упоминать ни эксперты на ставке трухановской партии "Доверяй делам", ни, по-видимому, симпатизирующие политсиле КВУ и ОПОРА. Ни один суд в Украине не может диктовать коллегиальному органу – избирательной комиссии любого уровня, текст того или иного решения. Таков Избирательный кодекс. Тем не менее Одесский административный, а за ним и Пятый апелляционный суды выносят решения, буквально балансирующие на грани неправомочности", — пишет Ирина Гриб.

По мнению журналистки, Сергей Шепель, ранее уже получавший вотум недоверия депутатского корпуса Таировской громады в 2015 году за земельные махинации и членство в Партии регионов мог пустить в дело тяжелую артиллерию – связи в ЦИК.

"Которая 22 октября, при уже напечатанных бюллетенях, разразилась грозным: "Шепеля-внести!". Не так буквально, но в Одесской районной избирательной комиссии уже ждут письма ЦИК, аналогичного Белгород-Днестровскому, за подписью Оксаны Боярчук", — отмечает журналистка.





По мнению другого паблика соцсетей Facebook, "Затокского Джокера", продавить это решение удалось благодаря тесным связям трех однокашников – Оксаны Боярчук, Олега Диденко и Владимира Перепелюка.

Кроме изложенных возможных связей экс-нотариуса ЦИК с группами влияния в приморских курортных регионах, существует еще одна версия.





В базе данных НАПК Украины человек с полным совпадением фамилии, имени и отчества является мужем члена ЦИК Украины Оксаны Боярчук. Юридический адрес бизнеса в сфере операций с недвижимостью, которым управлял Богдан Сергеевич Чуприна – село Лиманка Овидиопольского района – в административных границах Таировского поселкового совета. Последним в 2014 году как раз управлял Сергей Викторович Шепель, отправленный в отставку в 2015, спустя полгода после того, как Чуприна отошёл от дел.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!