В Кривом Роге победила Слуга народа – данные экзит-полла

В день выборов, 25 октября, в Кривом Роге по заказу Фонда "Украинская политика" был организован экзит-полл. На сайте организации опубликованы результаты.

По данным, полученным по результатам опросов около 17 тысяч избирателей, партия "Слуга народа" побеждает на выборах в городской совет: за неё отдали свои голоса около 35% криворожан. На втором месте — Блок Вилкула с результатом 33%. Также преодолели барьер в 5% партии ОПЗЖ — 12%, "Сила людей" — 5,6%. У "Батькивщины", "Европейской солидарности", "За майбутне", "Наш край", "Партия Шария", "Пропозиция" — менее пяти процентов.

На выборах городского головы 44% избирателей отдали голоса за действующего мэра Юрия Вилкула, 33% — за выдвиженца "Слуги народа" Дмитрия Шевчика. Окончательный исход выборов решится во втором туре 15 ноября.

Отметим, что опрос проводился на выходе из избирательных участков по Венской методике.





Напомним, появились данные экзит-поллов и в других городах Украины. В частности, Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Мариуполе.

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