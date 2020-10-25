В Кривом Роге победила Слуга народа – данные экзит-полла

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Станислав Молчанов
В день выборов,
25 октября, в Кривом Роге по заказу Фонда "Украинская политика" был организован
экзит-полл. На сайте организации опубликованы
результаты.
По данным,
полученным по результатам опросов около 17 тысяч избирателей, партия "Слуга
народа" побеждает на выборах в городской совет: за неё отдали свои голоса около
35% криворожан. На втором месте — Блок Вилкула с результатом 33%.
На выборах городского головы 44% избирателей отдали голоса за действующего мэра Юрия Вилкула, 33% — за выдвиженца "Слуги народа" Дмитрия Шевчика. Окончательный исход выборов решится во втором туре 15 ноября.
Отметим, что опрос проводился на выходе из избирательных участков по Венской методике.
Напомним,
появились данные экзит-поллов и в других
городах Украины. В частности, Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Мариуполе.
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