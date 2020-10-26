В Херсоне девушка бросила в урну для голосования паспорт

Пока по всей Украине фиксируют сотни нарушений избирательного процесса, в Сети говорят о курьезных случаях. К примеру, в Херсоне местная жительница бросила в урну для голосования собственный паспорт. Об этом пишет местное издание “Новый день”.

Сообщается, что девушка выбросила паспорт случайно, о чем сообщила комиссии. Однако там заявили, что урну сейчас вскрыть нереально. Дескать, по избирательному кодексу, содержимое урны для голосование — даже то, которое не является бюллетенем — запаковывается и передается в избирком. Так что паспорт смогли достать только ночью, что очень расстроило жительницу Херсона.

Напомним, явка на местных выборах составила 35,94%. Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора" на официальном сайте организации. По данным наблюдателей "Опоры", в прошлом году больше украинцев изъявили желание проголосовать. Так, в 2019 году явка на выборах в Верховную Раду составила 49,3%. Тогда как в 2015 году участие в местных выборах приняло 46,5% украинцев. Добавим, что погрешность исследования составляет 1,14%. В "Опоре" прогнозировали, что явка избирателей на местных выборах в Украине составит менее 50%. И это может быть связано, в первую очередь, с пандемией коронавируса.

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