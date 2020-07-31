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Главная Новости Политика выборы В Днепре, Запорожье и Мариуполе на местных выборах будет разыгрываться экологическая тема, - эксперт
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В Днепре, Запорожье и Мариуполе на местных выборах будет разыгрываться экологическая тема, - эксперт

Политолог считает, что разные политсилы попытаются воспользоваться вопросами экологии для достижения политических целей, в том числе – для вывода людей на улицы

сегодня, 10:37
Автор:

Елена Волкова
В Днепре, Запорожье и Мариуполе на местных выборах будет разыгрываться экологическая тема, - эксперт

Экологическая тематика может стать одной из главных в предвыборной кампании на предстоящих местных выборах этой осенью. Такое мнение в эфире “5 канала” высказал политолог Кирилл Сазонов. По его оценкам, в Днепре, Запорожье, Мариуполе разные политсилы однозначно попытаются воспользоваться вопросами экологии для достижения политических целей. В том числе – для вывода людей на улицы.

"Перед выборами у нас всплеск гражданской активности очень большой не потому что проблемы становятся острее, а потому что политикам выгодно использовать картинку с активистами и псевдоактивистами для политического пиара. Политики вкладывают деньги в избирательную кампанию. И конечно эти деньги они могут использовать для каких-то акций. От экологических, до вопросов социальных, инфраструктурных, тарифных – любых", - отметил эксперт.

Один из наиболее актуальных, по его мнению, сюжетов – опасность радиационного загрязнения Днепра, которое может произойти вследствие дноуглубительных работ на реке Припять, которую обходят вниманием экологи.

Сазонов сообщил: "Никто не знает сколько радиации осталось в иле Днепра, Припяти и Десне, ведь никакие исследования не проводились". 

Специалист отмечает, что для решения этих и других хронических экологических проблем Украины нужны не традиционные проплаченные предвыборные акции, а стратегическая государственная программа, которая должна планомерно выполняться на протяжении десятков лет.


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