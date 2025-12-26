В ЦИК вместо 2 млрд хотят потратить на выборы 20: чем обусловлен такой рост

Проведение выборов в Украине обойдется не менее 20 млрд грн, хотя предыдущие президентские выборы стоили около 2 млрд грн. Об этом в интервью сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик. Чем обусловлена разница в 20 раз? Чем мотивируются в ЦИКе, когда называют такую сумму? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Ключевой вопрос не в бухгалтерии

Политолог Владимир Цибулько отметил, что озвученная ЦИК цифра в 20 млрд грн – это не просто арифметика, а политический сигнал. Разница почти в 20 раз по сравнению с довоенными выборами объясняется не "удорожанием бумаги", а радикально другими условиями проведения голосования.

"Во-первых, безопасность. Выборы во время войны – укрытие на каждом участке, резервные локации, охрана, оборудование, логистика в условиях постоянной угрозы обстрелов. Во-вторых, избиратели за границей и ВПЛ: дополнительные участки, персонал, транспортировка, информационные кампании. В-третьих, кадровый фактор: оплата работы членов комиссий выросла, потому что речь идет уже не об "общественном участии", а о работе в условиях риска. Добавьте инфляцию, подорожание энергии, связи, печати и киберзащиты – и смета раздувается", – отметил эксперт.

Владимир Цибулько отмечает, что ключевой вопрос не в бухгалтерии. Называя 20 млрд, в ЦИКе фактически говорят: выборы сейчас – это чрезвычайная операция, а не стандартная демократическая процедура. Это аргумент не только финансовый, но и политический – о готовности государства платить за легитимность в военное время и о том, не станет ли цена выборов выше их результата.

Сэкономить на выборах можно, если захотеть

Политический эксперт Светлана Кушнир так прокомментировала ситуацию:

"Если хочешь отказать красиво – поднимай ценник в разы! Универсальная формула для любого чиновника или государственного института".

Эксперт говорит о выборах и их совмещении, так из-за режима военного положения в Украине уже "горит" переизбрать не только президента, но и Верховную Раду, а больше всего – состав депутатских корпусов местных общин: от мэров городов до областных советов. У нас куча больших городов без голов. Буквально.

"Немножко лукавят сейчас в ЦИК, что нельзя совмещать выборы: потому что прецеденты в электоральной истории Украины были. Так, в 1994 году украинцы выбирали президента и состав советов местного самоуправления – сельские, поселковые, районные, городские и областные. В 1998 году проводились одновременно выборы в органы местного самоуправления и парламент, точно так же, как и в 2006 году. Но, например, с недавних выборов 2020 – выборы в местные советы и главы городов и совещательный Референдум, результаты которого потом нашли вымокшими под дождями в каких-то ангарах. Но ведь деньги за это оплачено было. Теперь по расходам. Если сейчас создавать новые участки в зарубежном округе – многие украинцы точно не вернутся еще домой, а их голоса и участие важны, то организация процесса упадет на плечи дипломатов и консульств, а там у нас некомплект и вакансии до 30% от общего состава. Если умножить на вопросы безопасности, то так, из 2 млрд может вырасти где-то еще до 3, ведь из-за войны объективно потеряна часть территории, где уже не будет организации избирательного процесса. Ловите мнение – там получится экономия, которую нужно перенаправить на увеличение количества участков и обеспечение их безопасности. Ну это точно не 20 млрд. Пусть еще полмиллиарда пойдет на меры кибербезопасности. Ну вот вам примерно расчеты", – отметила собеседница портала "Комментарии".

Светлана Кушнир добавляет, конечно, что есть масса вопросов законодательства, которые делают невозможным сейчас проведение выборов: хоть каких, или президента, или парламента, или ОМС, но на то и исторический момент у нынешнего, не старого, но подтоптанного состава Совета, чтобы это исправить.

"Как говорят – работайте, народные избранники над текстами законов, Родина вашего труда не забудет. А, ну и к Правительству вопрос: может достаточно транжирить деньги на греке что типа Национальный кэшбек, чекапы и прочее, вот чудеса и деньги на финансирование избирательных кампаний в государстве найдутся!", – подытожил эксперт.

Раньше большая судьба финансировалась на выборах ложилась на донорские структуры

Председатель правления Украинского центра общественных данных Сергей Васильченко отметил, если говорить о расчетах, то их обосновать точно могут те, кто это декларирует.

"Первый вопрос, который возникает так: о каких выборах мы говорим – президентские или парламентские? И здесь целесообразно сопоставить, сколько гривна стоила раньше и сколько сейчас. Второе – сейчас еще добавляется оргработа, нужно приложить серьезные усилия, чтобы провести выборы. Ведь произошла большая миграция избирателей", – заметил эксперт.

При этом он призывает не забывать, что ранее большую часть расходов по организации и проведению выборов брал на себя USAID. То есть, иностранные доноры финансировали приобретение лицензий на программы для выборов. Кто сейчас возьмет на себя это финансирование – неизвестно.

"Раньше большая судьба финансировалась донорскими структурами ложилась на подготовку членов комиссии, обучение членов комиссии, программы были ОБСЕ. Так как тот же USAID Трамп сейчас остановил, нет ясности, какую часть этих расходов возьмут на себя европейские донорские структуры. Здесь было бы целесообразно спрашивать Дубовика, который это заявил. Учитывая его опыт, он уже не первый год член ЦИК, еще раньше он возглавлял секретариат ЦИК и как раз оргработу достаточно хорошо знает. Поэтому я не подозреваю, что в ЦИК что-то завышают. Надо знать, что именно планируют производить за 20 млрд, возможно модернизацию проводить или оплату лицензий", – отметил Сергей Васильченко.

Читайте на портале "Комментарии" — в Раде начали работу над законом о выборах: детали.



