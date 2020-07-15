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В ЦИК рассказали, что может испортить процесс местных выборов в октябре

После оглашения точной даты проведения местных выборов, ЦИК обозначила проблемы

сегодня, 20:54
Автор:

Екатерина Белоброва
В ЦИК рассказали, что может испортить процесс местных выборов в октябре

В Центральной избирательной комиссии назвали наиболее проблемные вопросы, которые могут нести риски во время проведения выборов в городские, районные и сельские советы.  Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, в ведомстве отмечают, что среди возможных трудностей, которые ожидают в процессе кампании - промедление с внесением изменений в избирательное законодательство и возможное непринятие решения об образовании новых районов.

Кроме того, Комиссия подчеркнула, что подготовка к местным выборам происходит в уникально сложных условиях с элементом правовой и организационной неопределенности.

"Это обусловлено принятием нового Избирательного кодекса, которым предусмотрено, в частности, проведение местных выборов на основе новых избирательных систем, в условиях карантинных ограничений и с непрогнозированностью эпидемиологической ситуации осенью, проблемами финансирования, незавершенностью реформы административно-территориального устройства и внесением изменений в Избирательный кодекс Украины", - указано в сообщении.

В ЦИК заявили, что административно-территориальные и нормативно-правовые коллизии создают ряд проблем организационного характера как для администраторов выборов, так и для самих избирателей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верховная Рада утвердила 25 октября в качестве даты проведения местных выборов.



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