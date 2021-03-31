В ЦИК объяснили, почему на 87-м округе до сих пор не подсчитали голоса

Выборы на 87-м округе, Ивано-Франковская область, оказались заблокированными из-за отсутствия членов комиссии и псевдоминирования здания. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия на своей странице в Facebook.

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Сообщается, что в воскресенье в округе №87 состоялись довыборы в Верховную Раду. После закрытия участков в 20:00 начался подсчет голосов. Прошло трое суток, однако результаты до сих пор не установлены.

"Работа ОИК фактически заблокирована: отсутствуют члены комиссии (без которых невозможно проводить заседания) и фейковые минирования. Сейчас известно о 40 участковых комиссиях, которые до сих пор не могут сдать избирательную документацию", — говорится в сообщении ЦИК.

Чтобы повлиять на ситуацию, ЦИК изменила шестерых членов окружной комиссии, а еще дважды — председателя комиссии. В том числе на сегодняшнем заседании.

По данным ЦИК, уже обработано 67% протоколов с округа.

ЦИК надеется, что принятые шаги позволят возобновить работу окружной избирательной комиссии и продолжить процесс установления итогов голосования.

Напомним, кандидат в народные депутаты в избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") требует признать результаты выборов, состоявшихся 28 марта (до сих пор идет подсчет голосов) недействительными и объявить перевыборы, учитывая многочисленные нарушения при подсчете голосов. В партии "Слуга народа" заявили о победе своего кандидата Василия Вирастюка, в партии "За будущее" — своего — Александра Шевченко. "Комментарии" узнали у экспертов, почему идет такая битва за этот округ и поможет ли партии власти возможная победа ее кандидата.

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