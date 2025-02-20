В ЦИК назвали вероятную дату ближайших выборов в Украине

По состоянию на сегодня ни один человек в Украине не может дать однозначный ответ, когда точно состоятся выборы в Украине. Но теоретически выборы действительно возможны 26 октября 2025 года. Правда для этого нужно, чтобы в Украине наступил мир, чтобы в Украине закончилось военное положение и, чтобы после этого было достаточно времени для изменения законодательства и надлежащей подготовки избирательного процесса. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" заявил председатель ЦИК Олег Диденко.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

"Возможно ли это (проведение выборов – ред.) на практике в условиях, в которых мы сегодня живем? Если откровенно говорить, это маловероятно, как мне кажется. Если говорить о том, есть ли у нас сейчас конкретные действия, направленные на подготовку к выборам 26 октября этого года, то однозначно нет. По состоянию на данный момент у нас нет ни фактических, ни юридических оснований говорить о выборах. У нас на сегодняшний день продолжается военное положение. Во время военного положения выборы не организуются, не проводятся", – высказался глава ЦИК.

По мнению Диденко, послевоенные выборы – "это не место для экспериментов".

Он считает, что эти выборы будут очень сложные очень ответственные. Поэтому такие какие-то кардинальные нововведения – это очень опасные вещи, которые могут негативно повлиять и дестабилизировать ситуацию, пояснил Диденко.

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