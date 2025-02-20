В ЦИК назвали вероятную дату ближайших выборов в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
По состоянию на сегодня ни один человек в Украине не может дать однозначный ответ, когда точно состоятся выборы в Украине. Но теоретически выборы действительно возможны 26 октября 2025 года. Правда для этого нужно, чтобы в Украине наступил мир, чтобы в Украине закончилось военное положение и, чтобы после этого было достаточно времени для изменения законодательства и надлежащей подготовки избирательного процесса. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" заявил председатель ЦИК Олег Диденко.
Выборы в Украине. Фото: из открытых источников
По мнению Диденко, послевоенные выборы – "это не место для экспериментов".
Он считает, что эти выборы будут очень сложные очень ответственные. Поэтому такие какие-то кардинальные нововведения – это очень опасные вещи, которые могут негативно повлиять и дестабилизировать ситуацию, пояснил Диденко.
Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время участились разговоры о выборах в Украине. Вот только даты нового волеизъявления в Украине, которые сейчас называются, не имеют ничего общего с действительностью. Пока что все это политическая игра. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.
Новости