kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.10.2020

BTC/USD

11333.71

ETH/USD

367.76

LTC/USD

47.44

НБУ 17.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы Украинцам рассказали, как голосовать на самоизоляции
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцам рассказали, как голосовать на самоизоляции

Чтобы проголосовать из дому, до 23 октября надо написать соответствующее заявление

сегодня, 11:16
Автор:

Татьяна Веремеева

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня во время брифинга рассказал, как смогут проголосовать украинцы на местных выборах 25 октября, если они находятся на самоизоляции.

Украинцам рассказали, как голосовать на самоизоляции

Так, по словам главы Минздрава, люди, которые вынуждены находиться на самоизоляции должны будут подать заявление в территориальную избирательную комиссию до 23 октября. К заявлению необходимо также прикрепить справку медицинского учреждения о состоянии здоровья. Это необходимо, чтобы соответствующий избирательный участок принял решение относительно их включения в список избирателей для голосования по месту пребывания.

Соответствующую справку может дать доктор либо учреждение здравоохранения.

Напомним, сегодня в Украине зафиксирован еще один антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 выявили у 6410 человек. По состоянию на 9:00 17 октября в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 5517 человек. В то же время 124 113 человек выздоровели.Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 6930 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 363 644. Всего проведено 2 765 787 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2194 человека.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ