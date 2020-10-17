Украинцам рассказали, как голосовать на самоизоляции

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня во время брифинга рассказал, как смогут проголосовать украинцы на местных выборах 25 октября, если они находятся на самоизоляции.



Так, по словам главы Минздрава, люди, которые вынуждены находиться на самоизоляции должны будут подать заявление в территориальную избирательную комиссию до 23 октября. К заявлению необходимо также прикрепить справку медицинского учреждения о состоянии здоровья. Это необходимо, чтобы соответствующий избирательный участок принял решение относительно их включения в список избирателей для голосования по месту пребывания.

Соответствующую справку может дать доктор либо учреждение здравоохранения.

Напомним, сегодня в Украине зафиксирован еще один антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 выявили у 6410 человек. По состоянию на 9:00 17 октября в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 5517 человек. В то же время 124 113 человек выздоровели.Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 6930 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 363 644. Всего проведено 2 765 787 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2194 человека.

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