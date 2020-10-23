У Филатова нет конкурентов в Днепре по версии читателей "Комментариев"

Портал "Комментарии" и рейтинговая платформа RATINGS:Comments.UA подводят итоги серии опросов, в рамках которых мы выяснили – кому украинцы прямо сейчас готовы доверить посты мэров крупнейших городов страны. На очереди – Днепр, где традиционно очень много интересных кандидатов на пост градоначальника.

Олег Василенко, Борис Филатов и Сергей Рыженко. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Плохое качество дорог, убитый общественный транспорт, постоянное отсутствие горячей воды, протекающие крыши и грязные улицы... Эти и многие другие злободневные проблемы хорошо знакомы большинству украинцев, но далеко не все знают, в чьей непосредственной компетенции их решение. Потому критике подвергаются все – от самых мелких чиновников до премьер-министра и даже президента.

И вот он – долгожданный момент, когда все украинцы получат шанс выбрать тех самых людей, которые будут нести прямую ответственность за порядок и комфорт в их городе. Уже 25 октября жители всех городов страны отправятся в избирательные участки и проголосуют за людей, которых они хотят видеть своим мэром.

А пока "Комментарии" предоставляют свои результаты голосования, в котором принимали участие журналисты, эксперты и, самое главное, наши любимые читатели! Поехали!

Борис Филатов — мэр Днепра по версии читателей "Комментариев"

Днепр в нашем опросе оказался едва ли не единственным городом, где преимущество одного кандидата над остальными оказалось таким уж существенным. Возможно, на этом сказалась минимальная выборка (в голосовании приняло участие меньше всего респондентов, лишь 750), возможно наши пользователи действительно уверены, что у Филатова больше всех шансов на победу.

И так, 38,02% голосовавших отдали свой голос действующему мэру Днепра Борису Филатову. Невзирая на большое количество конкурентов, вторым стал Олег Василенко, представитель "Свободы" и достаточно известный в регионе бизнесмен. Ему покорился рубеж в 16,25%. Тройку лидеров закрыл еще один политик пока местного значения — Сергей Рыженко. Депутат областного совета, доктор медицинских наук, профессор, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы — это все о нем. Как его и 10,74%.

Не попали в тройку бывший "регионал" Александр Вилкул (7,99%) и Загид Краснов, который проводил едва ли не самую яркую предвыборную кампанию. У бизнесмена 5,37%.

Полностью ознакомиться с результатами можно здесь.

Спасибо всем, кто принимал участие в нашем голосовании. И давайте следить, как пройдут выборы на самом деле. А потом сверимся и узнаем, совпадают ли вкусы читателей "Комментариев" с общими настроениями жителей Днепра.

Ранее "Комментарии" публиковали выбор наших читателей в Киеве. И там Кличко не победил!



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