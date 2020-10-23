Труханов останется мэром Одессы по версии читателей "Комментариев"

Портал "Комментарии" и рейтинговая платформа RATINGS:Comments.UA подводят итоги серии опросов, в рамках которых мы выяснили – кому украинцы прямо сейчас готовы доверить посты мэров крупнейших городов страны. На очереди – Одесса, где скандалов с местной властью в последнее время очень много.

Петр Обухов, Геннадий Труханов и Олег Филимонов. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Плохое качество дорог, убитый общественный транспорт, постоянное отсутствие горячей воды, протекающие крыши и грязные улицы... Эти и многие другие злободневные проблемы хорошо знакомы большинству украинцев, но далеко не все знают, в чьей непосредственной компетенции их решение. Потому критике подвергаются все – от самых мелких чиновников до премьер-министра и даже президента.

И вот он – долгожданный момент, когда все украинцы получат шанс выбрать тех самых людей, которые будут нести прямую ответственность за порядок и комфорт в их городе. Уже 25 октября жители всех городов страны отправятся в избирательные участки и проголосуют за людей, которых они хотят видеть своим мэром.

А пока "Комментарии" предоставляют свои результаты голосования, в котором принимали участие журналисты, эксперты и, самое главное, наши любимые читатели! Поехали!

Геннадий Труханов — мэр Одессы по версии читателей "Комментариев"

Одесса в последнее время в информационном пространстве Украины ассоциируется не так с шикарными курортами, пляжами и одной из туристических Мекк, а больше скандалами с местной властью. История танкера Delfi, которого очень долго не могли поднять в Черном море, стала частью новостной повестки всех СМИ. С другой стороны — постоянные нарушения карантинных нарушений как раз в тех местах, которые привлекают туристов.

Несмотря на все это, читатели "Комментариев" считают, что лучше Геннадия Труханова с городом никто не справится. За действующего мэра отдали свои голоса 26% респондентов. Для победы в первом туре точно не хватит, но дальше у него наверняка также останется хороший перевес. Сразу видно, что голосование проходит у нас в интернете, вот на второе место и вырвался журналист и общественный деятель Петр Обухов, за которого готовы проголосовать 17,24%. На третьем месте, наверное, самый узнаваемый для рядового украинца кандидат — Олег Филимонов. Одесский "джентльмен" нашутился, и теперь идет на выборы кандидатом от партии "Слуга народа". За него готовы отдать свой голос 11,94% наших пользователей.

Всего лишь на полпроцента Филимонов обошел Николая Скорыка, который долго работал в Крыму, а сейчас народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь". Единственная женщина наверху рейтинга — это Наталья Делиева, жена Георгия Делиева из "Маски-шоу", еще одного юмористического проекта 90-х-начала нулевых. Делиева идет на выборы от "Голоса", и у нее в нашем голосовании 5,88%.

Полностью ознакомиться с результатами можно здесь.

Спасибо всем, кто принимал участие в нашем голосовании. И давайте следить, как пройдут выборы на самом деле. А потом сверимся и узнаем, совпадают ли вкусы читателей "Комментариев" с общими настроениями жителей Одессы.

Ранее "Комментарии" публиковали такое же исследование по Киеву, где Кличко не смог выиграть.

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