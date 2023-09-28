Трамп рассказал, как бы он не допустил войну в Украине

Трамп заявил, что мог бы предотвратить войну в Украине, понизив цену за баррель нефти до $40. Об этом сообщают "Комментарии".

Трамп

"Цены на нефть были бы такими низкими, что Россия не могла бы себе позволить воевать. Цена бы была $40 за баррель", - уверяет кандидат в президенты США, выступая перед бастующими рабочими в Мичигане.

Отметим, что Запад использовал прием с понижением мировой цены на нефть против агрессии Советского Союза в Афганинстане. Тогда за счет увеличения добычи нефти Саудовской Аравией было достигнуты понижение мировых цен на нефть и, как следствие, уменьшение валютных поступлений в советскую экономику. По мнению ряда историков, это способствовало надлому экономики СССР, не способной в дальнейшем нести столь высокие военные расходы, началу политического и экономического кризиса в Союзе, который привел к его распаду. Тем не менее, СССР воевал в Афганистане 10 лет — с 1979 до 1989 год.

В ходе нынешней войны западные страны также ввели "потолок цен" на российскую нефть, которую закупают третьи страны, в частности Индия. Кроме того, страны Европейского Союза полностью отказались от покупки российского газа, заменив его американским сжиженным или другими источниками энергоносителей. В тоже время, европейские страны продолжают закупать российские удобрения для аграрного сектора, для производства которых необходимо большие объемы газа.

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