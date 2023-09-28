logo

BTC/USD

27088.43

ETH/USD

1656.72

LTC/USD

65.10

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика выборы Трамп рассказал, как бы он не допустил войну в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп рассказал, как бы он не допустил войну в Украине

Кандидат в президенты США от республиканской партии рассказал свой сценарий против войны в Украине

28 сентября 2023, 22:51
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Трамп заявил, что мог бы предотвратить войну в Украине, понизив цену за баррель нефти до $40. Об этом сообщают "Комментарии".

Трамп рассказал, как бы он не допустил войну в Украине

Трамп

"Цены на нефть были бы такими низкими, что Россия не могла бы себе позволить воевать. Цена бы была $40 за баррель", - уверяет кандидат в президенты США, выступая перед бастующими рабочими в Мичигане. 


Отметим, что Запад использовал прием с понижением мировой цены на нефть против агрессии Советского Союза в Афганинстане. Тогда за счет увеличения добычи нефти Саудовской Аравией было достигнуты понижение мировых цен на нефть и, как следствие, уменьшение валютных поступлений в советскую экономику. По мнению ряда историков, это способствовало надлому экономики СССР, не способной в дальнейшем нести столь высокие военные расходы, началу политического и экономического кризиса в Союзе, который привел к его распаду. Тем не менее, СССР воевал в Афганистане 10 лет — с 1979 до 1989 год.

В ходе нынешней войны западные страны также ввели "потолок цен" на российскую нефть, которую закупают третьи страны, в частности Индия. Кроме того, страны Европейского Союза полностью отказались от покупки российского газа, заменив его американским сжиженным или другими источниками энергоносителей. В тоже время, европейские страны продолжают закупать российские удобрения для аграрного сектора, для производства которых необходимо большие объемы газа.

Тем временем, Forbes определил самых влиятельных креаторов мира: Top-2023. В этом году 50 лауреатов ежегодного списка Forbes Top Creator при помощи своих 2,6 миллиарда подписчиков заработали около 700 миллионов долларов.

Трамп заявив, що Міллі "заслуговує на страту".

А у Зеленского обвинили российскую элиту в употреблении героина.  



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Правдоруб

28 сентября 2023, 22:49

Ще один балабол розрахований на лохів. Нам уже Порошенко тоже в 14 році обіцяв як стане президентом доллар зробить по 5 грн. Не вірте їм, а нашим і тем бельше!


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!