Столар "мотивирует" комиссии и срывает выборы в Печерском районе

Народный депутат от ОПЗЖ, глава киевской ячейки партии Вадим Столар срывает выборы в Печерском районе Киева, "мотивируя" руководство 4-х ТИК и УИК. На это выделено 20 тыс. гривен и 20 тыс. долларов. Об этом сообщают журналисты информационного агентства УНН.

Вадим Столар подкупает ТИК

Журналисты отмечают, что по данным источников, главам, заместителям глав и секретарям минимум 4 УИК в Печерском районе — №593, 595, 584 и 587, Вадим Столар через своих людей выделил 20 тысяч грн, чтобы завтра эти участки не открылись.

"По его замыслу, если руководящий состав УИК не выйдет утром на работу — выборы на этих УИК сорвутся. Как сообщают те же источники, аналогичную сумму, но в долларах, получил руководящий состав Печерской районной ТИК — чтобы предотвратить замену на этих УИК подкупленных членов комиссий", — отмечает УНН.

Как сообщает издание "Комментарии", киевляне могут не дать власти отменить второй тур, выбрав мэра уже в первом.

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