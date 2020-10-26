Стало известно, почему Кернес не публикует фото из “Шарите”

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который, согласно данным экзитпола, побеждает на выборах в этом городе, в ближайшее время вернется в Украину. Об этом заявил первый вице-мэр Игорь Терехов.

По словам зама, Кернесу уже доложили о том, что он побеждает с результатом более 61% голосов. А вот на вопрос, почему с тех пор, как Кернес в “Шарите”, с ним нет ни единого снимка, Терехов заявил: “Все будет”.

По словам чиновника, в клинике действуют определенные меры безопасности, поэтому делать фото и записывать видеообращение там якобы не разрешают. Терехов уверяет, что столь строгие правила там действуют для всех пациентов. Исключение сделали лишь для отравленного российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее “Комментарии” сообщали, что сын действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский прокомментировал отсутствие отца на публике во время предвыборной кампании и после голосования. В своем Instagram он сравнил выборы...с собачьей гонкой.



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