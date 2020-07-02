Социологи подсчитали, какой процент украинцев готов на президентских выборах проголосовать за Зеленского

Если бы выборы президента Украины состоялись сегодня, то за Владимира Зеленского готовы проголосовать 34,6% избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса социологический группы "Рейтинг".

На втором месте по симпатиям украинцев идет пятый президент страны Петр Порошенко (11,4%), за две десятых меньше у Юрия Бойко, далее идут Юлия Тимошенко и Игор Смешко. Стоит отметить, что 15% опрошенных пока не определились с кандидатом, а 4% - поддерживают других политиков.

В ходе исследования социологи опросили более двух тысяч украинцев в разных регионах страны. Погрешность опроса - 2,2%.

Как ранее сообщали "Комментарии", Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ с участием руководства Кабинета Министров и Верховной Рады. Президент обратил внимание на то, что наша страна нуждается в судебной реформе, так как в Украине остается актуальным вопрос справедливости и безопасности. Кроме того, во время заседания особое внимание уделили вопросу необходимости доступных кредитов для населения, реформирования налоговой системы, ускорения приватизации, отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности в реализации проекта "большое строительство".





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