Зеленский назвал приоритетные реформы для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ с участием руководства Кабинета Министров и Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Зеленский оценил качество и динамику воплощения изменений в Украине. Он считает, что реформы можно считать эффективными, когда заметен их результат.

Президент обратил внимание на то, что наша страна нуждается в судебной реформе, так как в Украине остается актуальным вопрос справедливости и безопасности. Кроме того, во время заседания особое внимание уделили вопросу необходимости доступных кредитов для населения, реформирования налоговой системы, ускорения приватизации, отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности в реализации проекта "большое строительство".

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания рассмотрел предложения главы правительства по продолжению земельной реформы. В отличие от предыдущей версии, где предложенная программа состояла из шести слайдов, новый документ представлен на 85 страницах.

Напомним, в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом Украина планирует продолжить внедрение медицинской реформы, а лекарства закупать централизованно через ProZorro. Об этом говорится в Письме о намерениях и Меморандуме об экономической и финансовой политике по новой программе Stand-by для Украины.

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