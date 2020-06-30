Зеленский назвал приоритетные реформы для Украины

Язык
BTC/USD
9088.49
ETH/USD
226.57
LTC/USD
40.88
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
30.77
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Национального
совета реформ с участием руководства Кабинета Министров и Верховной Рады. Об
этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский оценил качество и динамику воплощения изменений в Украине. Он
считает, что реформы можно считать эффективными, когда заметен их результат.
Президент обратил внимание на то, что наша страна нуждается в судебной
реформе, так как в Украине остается актуальным вопрос справедливости и
безопасности. Кроме того, во время заседания особое внимание уделили вопросу необходимости
доступных кредитов для населения, реформирования налоговой системы, ускорения
приватизации, отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в
области инфраструктуры, в частности в реализации проекта "большое
строительство".
Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины во время внеочередного
заседания рассмотрел предложения главы правительства по продолжению земельной
реформы. В отличие от предыдущей версии, где предложенная программа
состояла из шести слайдов, новый документ представлен на 85 страницах.
Напомним, в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом Украина
планирует продолжить внедрение
медицинской реформы, а лекарства закупать централизованно через ProZorro.
Об этом говорится в Письме о намерениях и Меморандуме об экономической и
финансовой политике по новой программе Stand-by для Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости