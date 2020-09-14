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СМИ: Нефедов намерен баллотироваться первым номером от партии "Голос"

Экс-глава ГФС Максим Нефедов может войти первым номером в списке "Голоса" на выборах в Киеве

сегодня, 14:15
Автор:

Екатерина Белоброва

СМИ: Нефедов намерен баллотироваться первым номером от партии "Голос"

Бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова рассматривают как кандидата на первый номер в списке партии голос на выборах в Киевсовет. Об этом сообщает издание "Левый берег", ссылаясь на публикацию кандидата на пост мэра столицы Сергея Притулы на Facebook.

На своей странице шоумен и политик выставил фото с главой партии "Голос" Кирой Рудык и экс-главой Государственой таможенной службы Максимом Нефедовым. Все трое сидят в непринужденной обстановке в кафе и, по всей видимости, обсуждают совместные планы на будущее.

"Пьем кофе. Общаемся. Обмениваемся мыслями и идеями. Но это, конечно, не так интересно, как почитать комментарии под этим постом", - многозначительно подписал Притула снимок.

Комментарии под постом действительно оказались очень эмоциональными, так как для многие союз "Голоса" с экс-представителями "Зе-команды", носит некий элемент "зрады".

"Обмен мыслями с Нефедовым? Серьезно? Ну вы прямо лидер по уничтожению собственного рейтинга", "Ну все, Голосу швах", - предрекают  подписчики.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на сегодня кандидат Сергей Притула считается одним из самых сильных конкурентов на пост главы КГГА для Виталия Кличко и Ирины Верещук.


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