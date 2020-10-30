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Главная Новости Политика выборы "Слуга народа" в Киеве с первого дня будет выполнять все предвыборные обещания – Тищенко
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"Слуга народа" в Киеве с первого дня будет выполнять все предвыборные обещания – Тищенко

«Слуга народа» обещает помогать местной власти, если та будет работать на благо киевлян

сегодня, 13:08
Автор:

Станислав Молчанов

Команда "Слуги народа" в Киевском городском совете обещает продуктивно работать на благо жителей столицы и сфокусируется на контроле деятельности местной власти. Об этом в ходе брифинга заявил глава Киевской городской организации политсилы нардеп Николай Тищенко.

"Слуга народа" в Киеве с первого дня будет выполнять все предвыборные обещания – Тищенко

Как отметил Тищенко, фракция СН в парламенте, а также партия президента в целом, будут помогать киевской власти, если она будет работать на благо киевлян.

"Партия "Слуга народа" и фракция в Верховной Раде готовы сотрудничать с местными властями в Киеве, если она будет работать в интересах киевлян", — подчеркнул Тищенко.

По словам нардепа, команда СН скоро представит своих специалистов для работы в руководящих органах Киевского городского совета.

"Мы собрали поручения избирателей и уже готовим первые проекты решений для нового Киевсовета. Киевляне с первого дня должны почувствовать, что мы выполняем все наши предвыборные обещания, и этот месседж я адресую нашей команде, которая стоит сейчас за моей спиной", — подытожил Тищенко.

Как сообщалось, эксперты подвели итоги выборов мэров и рассказали, в каких городах будет второй тур и кто в лидерах.


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