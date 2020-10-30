"Слуга народа" в Киеве с первого дня будет выполнять все предвыборные обещания – Тищенко

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Станислав Молчанов
Команда
"Слуги народа" в Киевском городском совете обещает продуктивно
работать на благо жителей столицы и сфокусируется на контроле деятельности
местной власти. Об
этом в ходе брифинга заявил глава Киевской городской организации
политсилы нардеп Николай Тищенко.
Как отметил
Тищенко, фракция СН в парламенте, а также партия президента в целом, будут
помогать киевской власти, если она будет работать на благо киевлян.
По словам
нардепа, команда СН скоро представит своих специалистов для работы в
руководящих органах Киевского городского совета.
Как сообщалось,
эксперты подвели итоги выборов
мэров и рассказали, в каких городах будет второй тур и кто в лидерах.
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